Viñales: "Venir a las carreras empezaba a ser una pesadilla"

A primera hora del lunes, Yamaha hizo oficial que Maverick Viñales dejará el equipo a final de temporada, a pesar de tener un contrato para 2022. Aprilia ya ha dejado claro que intentará su fichaje después de haber quedado libre.

El domingo, después de terminar segundo en el Gran Premio de Holanda a 2,7s del ganador, su compañero, Fabio Quartararo, el español negó haber firmado con Aprilia, aunque reconoció que dejar Yamaha era una opción.

La relación entre Yamaha y Viñales se encontraba en su punto más bajo después de un 2021 muy difícil, pero los problemas de rendimiento del español y la falta de regularidad con la M1 se remontan a su primera temporada con la marca en 2017.

En Alemania, hace una semana, protagonizó su peor fin de semana en MotoGP, clasificándose penúltimo en parrilla y terminando último la carrera. Siete días más tarde, en Assen, firmó la pole y acabó segundo la carrera con una moto que, según él, era idéntica.

Viñales dice que sus problemas con la moto siempre son los mismos y no le han dado soluciones que le permitan "sacar el máximo" de sí mismo.

En la rueda de prensa posterior a la carrera de Assen, cuando Motorsport.com le preguntó si veía algún beneficio en dejar Yamaha teniendo en cuenta lo que le ocurrió a Johann Zarco cuando dejó KTM a mitad de 2019 quedándole un año y medio de contrato, respondió: "Creo que seguro que el beneficio... es difícil sacar un beneficio de una situación así".

"Solo tengo dificultades. De alguna manera, he comenzado a sentir que cuando vengo a correr empieza a ser una pesadilla porque llevo como tres años con los mismos comentarios. Puedes coger las notas y son exactamente los mismos comentarios tres años seguidos".

"Solo quiero sacar el máximo [de mí mismo], solo quiero venir a las carreras a correr de verdad y dar todo lo que tengo. Ahora mismo es difícil. Cuando llego a una carrera me pregunto 'qué problema voy a tener en esta carrera'. Esto es un problema, así que solo quiero venir aquí, dar el máximo y ver dónde estamos".

"Como has dicho, Zarco hizo eso [dejar KTM], pero yo no estoy siguiendo a ningún piloto. Solo seguiré mis sensaciones. En Sachsenring quería irme a casa el viernes, porque fue un fin de semana desesperante en el que me expliqué bien, pero no fuimos capaces de mejorar".

"Así que aquí, gracias a Dios, he tenido agarre, la pista estaba bien, se ha adaptado más o menos a la moto", finalizó.

Las fotos de Maverick Viñales en el Gran Premio de Holanda 2021 de MotoGP

