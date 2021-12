Viñales: "¿El cambio de Yamaha a Aprilia? Estoy muy satisfecho"

El piloto catalán protagonizó un 2021 plagado de altibajos. Viñales se impuso en la primera carrera de la temporada en Qatar y parecía que podía ser su año, pero a partir de ahí las cosas fueron de mal en peor. Mientras su compañero Fabio Quartararo se iba haciendo poco a poco el líder de Yamaha, en el lado del box del de Roses (Girona) volvían los continuos problemas que le han perseguido desde que fichó por la marca en 2017.

La situación se hizo crítica al inicio del verano y pidió romper a final de temporada el contrato que le unía hasta 2022. Tras pactar su salida al acabar el curso, Aprilia le firmó para el año próximo, pero la relación con Yamaha se torció aún más a la vuelta de las vacaciones. Viñales fue acusado por la marca de intentar sabotear la M1 y le acabaron despidiendo con efecto inmediato.

Aprilia aprovechó la situación para subirle a la RS-GP en las últimas cinco carreras del campeonato y avanzar trabajo de cara a 2022, pero Viñales se encontró una moto muy diferente a la M1 y apenas pudo puntuar en dos carreras en un final de temporada marcado en buena parte por la muerte de su primo, Dean Berta.

Finalizada la temporada, Viñales acudió al Salón de la Moto en Milán (EICMA), donde le preguntaron cómo valoraba el cambio de Yamaha a Aprilia.

"Muy contento, necesitaba un cambio grande, sobre todo por mi estilo de pilotaje. Estoy muy satisfecho de haber tomado esta decisión", dijo Viñales a Sky Italia.

"No estamos al nivel. Es verdad que hago tiempos buenos, pero aún no siento la moto mía. Siento que el potencial es muy bueno porque hago tiempos buenos y todavía no me siento como uno solo con la moto. Hay mucho potencial por extraer".

El #12 continuó con la adaptación a la RS-GP en el test de Jerez. A pesar de que no tuvo disponible el modelo de año próximo, acabó con el octavo mejor tiempo en el acumulado y satisfecho con el trabajo llevado a cabo.

"Después del test quedé muy contento. Hice el tiempo con la goma usada y antes no lo hacía. Ha ido mejor de lo que esperaba. En Jerez fue muy difícil porque hubo mucho viento. Acabé muy satisfecho, porque al final creo que juntamos un paquete bastante bueno. Tenemos que seguir mejorando, un poco el chasis, un poco de ergonomía, un poco de todo", remachó.

23º Darryn Binder, RNF Racing - 1:39.941 1 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 22º Marco Bezzecchi, equipo VR46 Racing - 1:39.312 2 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 21º Remy Gardner, KTM Tech3 - 1:38.728 3 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 20º Raúl Fernández, KTM Tech3 - 1:38.691 4 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 19º Fabio Di Giannantonio, Gresini Racing - 1:38.528 5 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 18º Jorge Martin, Pramac Racing - 1:38.435 6 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 17º Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team - 1:38.149 7 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 16º Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing - 1:38.085 8 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 15º Andrea Dovizioso, RNF Racing - 1:38.029 9 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 14º Luca Marini, equipo VR46 Racing - 1:38.025 10 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 13º Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing - 1:37.942 11 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 12º Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing - 1:37.884 12 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 11º Alex Márquez, Team LCR Honda - 1:37.760 13 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 10º Jack Miller, Equipo Ducati - 1:37.717 14 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 9º Joan Mir, Team Suzuki MotoGP - 1:37.634 15 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 8º Maverick Viñales, Aprilia Racing Team - 1:37.622 16 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 7º Pol Espargaró, Repsol Honda Team - 1:37.496 17 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 6º Alex Rins, Team Suzuki MotoGP - 1:37.423 18 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 5º Enea Bastianini, Gresini Racing - 1:37.402 19 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 4º Johann Zarco, Pramac Racing - 1:37.356 20 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 3º Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing - 1:37.324 21 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 2º Takaaki Nakagami, Team LCR Honda - 1:37.313 22 / 23 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images 1º Francesco Bagnaia, Equipo Ducati - 1:36.872 23 / 23 Foto de: Dorna