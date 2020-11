Viñales: “No tengo a nadie en el box, estamos sin telemétrico”

El propio Viñales lo adelantó el viernes por la tarde, y a última hora de la noche fue Yamaha quien emitió un comunicado explicando que cinco miembros del equipo, incluido el director deportivo, Massimo Meregalli, habían sido aislados por estar en contacto con un positivo por COVID-19.

El positivo ha resultado ser el telemétrico de Maverick y uno de los aislados, al menos, es un mecánico del corredor catalán, que está en cuadro en el box.

“Está siendo muy complicado, Davide [Marelli, su telemétrico] tiene mucho nivel y nos ayuda mucho, sabe dónde y cómo dar o quitar potencia, y no se le puede sustituir. No han puesto a nadie en su lugar, así que no tenemos telemétrico en mi equipo. Es complicado trabajar, falta mucha gente, mucha gente”, insistió contrariado.

“Falta la mitad de mi box, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. No está todo perdido, pero está muy difícil. Tampoco es que tengamos una moto superior al resto. No sé si la semana próxima nos va a ayudar alguien, pero este fin de semana no tenemos a nadie, estamos solos”, denunció Mack.

Maverick estrenó un nuevo motor el viernes, por eso saldrá a carrera desde el pitlane, pero este sábado se le vio con problemas para trabajar con una sola moto, de ahí que no se descarta que tenga que abrir un séptimo motor.

“Yo creo que la temporada la acabo, si no se rompe. Si hay una caída puedo coger la otra moto y dar tres vueltas, creo que en ese sentido no voy a tener problemas, no tendré que abrir un séptimo motor”, aseguró.

Saliendo desde el pitlane, Maverick no se marca un objetivo.

“No lo quiero pensar, saldré, pilotaré y trataré e hacerlo lo mejor posible. Intentaré llegar a Fabio (que sale 11º). Es el único objetivo que tengo en la cabeza, pero él también va rápido, así que no será fácil hacerlo, pero lo voy a intentar”.

Desde fuera, y escuchando a los pilotos de la marca, da la impresión que Yamaha vuelve un poco locos a sus corredores.

“Básicamente el problema es que pasas de ganar una carrera a ser el 14 sin saber por qué. Eso te desajusta mucho la mentalidad, en cada carrera tienes que hacer un reset. Entiendo a Fabio porque llevo años en Yamaha y lo he vivido. Tengo esperanza porque creo en Yamaha, en el proyecto y lo que me cuentan, pero hay decisiones que no se toman bien y lo pagamos todo el año”, explicó Mack.

“Es una moto con una ventana de trabajo muy pequeña. Me gusta ver vídeos del pasado y en 2016, en malas condiciones, Jorge Lorenzo y Valentino estaban primero y segundo. Que vuelvan a esas referencias para entender qué hemos cambiado. Tienen motos de años pasados que son campeonas, deben estudiarlas para entender qué hemos cambiado”.

Sin duda un año negro para Yamaha y Maverick…

“Cuesta asimilarlo porque están sucediendo tantas cosas y tan rápidamente que cuesta entenderlo, es difícil mantener una línea de trabajo o buscar soluciones. Como equipo tenemos que seguir trabajando y solucionarlo, si no este año el siguiente. Este año sería mejor porque Marc (Márquez) no está y es una gran oportunidad que estamos dejando escapar”, zanjó el chico de Roses.

