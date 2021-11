Viñales: "Hemos identificado el punto exacto de la Aprilia que debemos mejorar"

Maverick Viñales comenzó 2021 como piloto de Yamaha, con contrato en vigor hasta final de 2022 y con un prometedor arranque ganando la carrera inaugural del campeonato en Qatar.

Sin embargo, las cosas se torcieron de forma dramática a finales de junio, hasta el punto de que el piloto pidió dejar sin efecto el acuerdo para su última temporada de contrato, renunciando a más de seis millones de euros.

Esa nueva situación contractual de Maverick activó el interés de Aprilia por hacerse con sus servicios para 2022, llegándose inmediatamente a un acuerdo que económicamente reducía sensiblemente los ingresos del corredor.

Una mala praxis con la M1 del equipo oficial en la carrera del Gran Premio de Estiria llevó a Yamaha a suspender a Maverick, primero, y definitivamente rescindirle el contrato de forma fulminante el 20 de agosto.

Sin moto para la recta final de la temporada y con contrato con Aprilia para 2022, ambas partes decidieron adelantar el debut de Maverick con la RS-GP, con la que ha disputado cinco de las últimas seis carreras de este año, con un octavo puesto en la Emilia Romagna como mejor resultado.

Maverick se subió a la Aprilia por primera vez a finales de agosto en un test en Misano, y debutó definitivamente en el Gran Premio de Aragón (12 de septiembre), donde acabó 18º. En ese momento, el corredor catalán aseguró que la parte final de la temporada iba a servir para preparar el curso 2022.

El pasado domingo, tras acabar 16º la última carrera del año en Valencia, Motorsport.com le preguntó si había logrado cumplir el objetivo que se había marcado.

“El objetivo se ha conseguido, porque realmente necesitábamos ver dónde estábamos y qué teníamos que mejorar. La Aprilia es una moto que solo con Aleix (Espargaró) consigue ir rápida y hemos podido ver que cada vez estamos más cerca y mejorando la moto. Por el momento diría que hemos entendido, sobre todo, las áreas que se pueden mejorar y en qué puntos trabajar más”, explicó Viñales.

Una vez entendido el problema y las necesidades de la moto, la cuestión es la dificultad que entraña solucionarlo.

“Yo creo que es algo que se puede mejorar fácilmente, y esto es lo positivo, sobre todo porque no acabo de estar cómodo sobre la moto por lo que respecta a la posición, al estilo de pilotaje y, sin embargo, puedo hacer buenos tiempos. La verdad es que cuando encuentro un poco de feeling voy rápido. Así que no hay nada más que decir, solo trabajar fuerte y seguir adelante”.

“Estoy contento porque hemos podido identificar el punto exacto que hay que mejorar y eso es lo más importante que se tenía que hacer en estas cinco carreras, así que el objetivo creo que se ha conseguido, para mí personalmente se ha conseguido”, insistió.

“El domingo, por ejemplo, al inicio fue muy difícil, cometí algunos errores, al final terminé a 18 segundos (del ganador, Pecco Bagnaia), yéndome tres o cuatro veces fuera de la pista y quedándome atrapado detrás de algunos pilotos. Realmente, el día que podamos salir desde delante (en parrilla) podremos estar ahí”.

Sorprende un poco la seguridad con que Maverick asegura que se puede mejorar la RS-GP, una moto cuya evolución lleva años sin acabar de explotar del todo.

“Realmente el desafío es muy grande, porque hay muchos factores, es una moto totalmente distinta, un equipo muy diferente y, sobre todo, una proyección que ha empezado de otra manera. De todas maneras es algo bonito, es un reto que me motiva, y eso es lo más importante para mí”, explicó.

“Ahora tenemos un largo invierno para trabajar y si por mí fuera, que pase rápido. Ya quiero estar en los test de Jerez (esta semana), Sepang (febrero) y empezar en Qatar (marzo), tengo muchas ganas”.

Maverick quiso poner en valor el hecho de haber adelantado su debut con Aprilia para preparar con ‘fuego real’ la temporada 2022.

“La valoración es positiva, muy positiva, porque hemos podido entender, y sobre todo confirmar, qué es lo que necesito, y en qué puntos tenemos que trabajar este invierno, y eso es importante. A veces en los test tenemos mucho agarre y eso puede llegar a ser perjudicial porque enmascara los problemas, porque el grip te los soluciona. Luego llegas a la carrera o a un circuito con poco agarre y ahí es donde te das cuenta del problema real. Lo bueno es que hemos podido hacer estas carreras como si fueran un test en fines de semana de gran premio y sabemos perfectamente dónde está el problema y cómo solucionarlo. El objetivo era identificar los problemas, eso lo hemos hecho y por eso me voy muy contento”.

Para el chico de Roses la temporada ha sido una verdadera montaña rusa de emociones positiva y negativas, tanto a nivel deportivo con su separación de Yamaha y fichaje por Aprilia, como en el plano privado, contrayendo matrimonio, siendo padre y teniendo que vivir la muerte de su primo Dean Berta Viñales.

A nivel deportivo, Maverick quiere pasar página del año que cerramos.

“Sinceramente no me pongo nota, es una temporada que la quiero borrar en el sentido de que no he estado a mi mejor nivel, no me gusta pensar hacia atrás, siento que todavía hay mucho por descubrir y mucho por dar y tengo muchísimas ganas. La verdad es que con Aprilia tengo un reto muy importante por delante y me lo tomo muy a pecho, quiero conseguir ganar con ellos”, se desafía.

“La valoración que haría de este año es la confianza en mí mismo, esa es la valoración real, tengo mucha confianza en mí mismo y se lo que soy capaz de hacer”.

Por último, Maverick no se esconde de cara a la próxima temporada y sus ambiciones.

“Tenemos que empezar en Qatar al máximo, no queda otra. Sé muy bien para qué me han traído a este proyecto, así que hay que empezar desde la primera carrera el próximo año a tope”, zanja el campeón del mundo de Moto3 en 2013.

