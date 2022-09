Viñales: "Si arrancas desde tan atrás, eso es una jungla, nadie respeta nada"

Cargar el reproductor de audio

Maverick Viñales y Aleix Espargaró son una pareja de las que no suele caerse, y ambos rodaron por el suelo en algún momento del fin de semana en Alcañiz. El #41 lo hizo el viernes y dos veces, mientras que su vecino de taller lo hizo el sábado, mientras trataba de colarse en la segunda criba de la cronometrada. Eso le relegó a las catacumbas de la parrilla con vistas al domingo, y a partir de eso se explica cómo Aleix (pasó a la Q2y se colocó el cuarto) encontró la vía para subirse de nuevo al cajón, y para cruzar la meta 12 segundos antes que su vecino de taller.

El mal comienzo de gran premio, con distintos problemas técnicos en la Aprilia de Viñales provocaron una cadena de complicaciones que, según él, explican cómo un fin de semana que sobre el papel debía servir para exhibir toda su fuerza, terminó de una forma muy discreta. Los contratiempos del viernes llevaron al catalán a forzar más de la cuenta el sábado y eso terminó con su primera caída encima de la RSV-GP. Su posición de salida, en la sexta fila, le dejó expuesto al batiburrillo que se generó cuando se apagaron los semáforos, y eso cortó el grupo y le dejó sin apenas opciones de ir para arriba.

"Salir detrás es lo que tiene, porque te encuentras a pilotos más lentos. Luego tratas de adelantarlos y te vas largo. Salir delante te facilita la vida, y hacerlo detrás te condiciona toda la carrera", resumió Viñales, que vio muy de cerca los accidentes de Fabio Quartararo y Takaaki Nakagami, a quien tuvo que evitar con una maniobra de escape en el último instante. "Si arrancas el 16º eso es una jungla, nadie respeta nada. Cuando sales delante, todo el mundo es muy considerado. Detrás, sueltas los frenos y tiras", reflexionó el #12, que insistió en la suerte que tuvieron los dos mayores damnificados: "Allí pasó de todo. Vi la moto de Fabio contra la de Alex Rins, luego a Nakagami, a quien a punto estuve de comerme".

Para el gerundense, la alianza con su Aprilia esté en su mejor momento de siempre, como así demostraron los datos que dejó la carrera, y ahora solo falta cuadrar un fin de semana en el que todas las piezas encaje, para poder celebrar esa tan ansiada primera victoria con la marca de Noale.

"Me siento fuerte, pero no hemos trabajado bien en todo el fin de semana. Eso nos impidió terminar donde deberíamos haberlo hecho. Después de la carrera vi mis tiempos, y pensé que, de haber salido más arriba, habría podido pelear por el podio. No me hubiera alcanzado para luchar con Pecco Bagnaia y Enea Bastianini, pero sí para estar entre ellos y Aleix", concluyó Mack.

