Viñales pide a Aprilia mejorar la moto en clasificación

Maverick Viñales tenía muchas esperanzas puestas en el Gran Premio de Países Bajos de MotoGP. Después de dos malas experiencias en Mugello y Sachsenring, donde rompió el motor de su Aprilia, el de Roses llegó a Assen comentando que el incidente en Alemania había abierto los ojos del equipo, ya que habían entendido por qué estaban siendo lentos sin explicación, además de otros datos muy relevantes de la moto.

Así, el piloto catalán se sintió visiblemente más cómodo desde los primeros compases del fin de semana. Tras clasificar séptimo, justo por detrás de su compañero Aleix Espargaró, finalizó en la misma posición en la carrera al sprint, aunque pensando en poder hacer algo grande en la prueba principal del domingo. Y, a pesar de que sus sensaciones de salida fueron buenas, su carrera acabó antes de tiempo, al irse al suelo en la cuarta vuelta.

Si bien es cierto que acabó con un nuevo cero, Viñales terminó contento con su desempeño. El español manifestó a los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com, que la caída era un incidente que entraba dentro de las posibilidades, pero lidia con ello.

"Necesitamos seguir así. Estoy descubriendo el límite de la moto", dijo Maverick. "Empecé con una mentalidad muy fuerte, tirando muchísimo. Y esto puede pasar. Debemos aprender, y yo tengo que entender la moto. En Sachsenring y en Mugello entendimos qué necesitamos, y es una cuestión de tiempo. Pero estoy contento con el fin de semana".

"Perdí el tren delantero. La moto no avisó. Pero me estaba sintiendo bien, de otra manera no habría apretado. Estaba adelantando a todo el mundo en la frenada de la curva 1. Pero estaba yendo fuerte, y cuando vas así esto puede pasar", continuó, explicando por qué se había caído.

Viñales comentó que el 'grip' era muy bajo el domingo por la tarde: "El agarre era muy bajo en comparación a la mañana. Muy diferente, la verdad. Pero hacía mucho calor. Nunca había visto estas temperaturas en Assen. Probablemente, con este calor el neumático delantero debería haber sido otro".

Por último, al ser preguntado de si se veía alcanzando a las Ducati, el #12 fue claro: "Tranquilidad. Cuando saquemos el máximo de nuestra moto podremos luchar delante. Veremos en el futuro. Necesitamos estar tranquilos y con los pies en el suelo. Assen es un circuito especial, ahora viene Silverstone. Día a día. Necesitamos entender qué hacer con las gomas de clasificación, porque creo que aún estamos lejos. Está en nuestra mano hacer una moto mejor a una vuelta, es lo que tenemos que intentar", dijo para finalizar.