Viñales: "El error de Aleix no va a afectar el buen momento de Aprilia"

El de Barcelona estaba siendo el fin de semana perfecto para Aprilia, con Aleix Espargaró liderando casi todas las sesiones y logrando la pole, y con un Maverick Viñales cada vez más fuerte y acabando segundo, con ‘doblete’ en dos entrenamientos. El festivas de la casa de Noale iba a culminar con un nuevo podio para Aleix, que llegó a la penúltima vuelta segundo, pero el corredor español se confundió, pensando que había terminado la carrera, y dejó de dar gas empezando a celebrar cuando aún faltaba un giro. El resultado es que Aprilia perdió un podio hecho y un puñado de puntos en la general.

Sin embargo, este lamentable error, no pasará factura al “momento de dulce” que atraviesa la casa italiana y que no es un mazazo.

"No, para nada, el resultado está, ha cometido un error y ha terminado cuarto o quinto, pero que más da, estaba segundo y el resultado estaba ahí. Después del error ha reaccionado y seguía con fuerza, con mucha tracción y ha recuperado una plaza, así que imagino que hubiera acabado segundo de no ser por el error, y ese es un buen resultado. Hay que continuar creyendo y trabajando, la temporada es muy larga y hay que seguir trabajando, Aprilia lo está haciendo muy bien y estamos en un buen momento, no va a cambiar nada".

Por lo que respecta a su carrera, Maverick, que acabó 7º, se mostró satisfecho.

"Ha sido una carrera sólida, hay que seguir construyendo la casa poco a poco. La primera vuelta ha sido una locura, estaba detrás de Alex Rins, hemos salido muy bien y hemos adelantado a muchos pilotos, pero ha venido Takaaki Nakagami como un loco y se ha caído. Ahí he perdido muchas posiciones y con el neumático blando he tenido que conservar desde el inicio. No he encontrado ningún extra pero nos ha dado para hacer séptimos, igualamos nuestro mejor resultado y seguimos creciendo".

Sobre ese incidente de Nakagami en la salida, Maverick considera que hay que cambiar el criterio de las sanciones.

"Mi punto de vista es que las sanciones son un poco extrañas. Muchas veces en MotoGP hay mil pilotos esperando en pista y ese es el ejemplo que damos a los chicos de Moto3, y así no se va a corregir. Ayer Nakagami me esperaba en box a que yo saliera y me siguió, si no damos ejemplo nosotros, en Moto3 harán lo mismo, y las sanciones son mucho más duras en las categorías pequeñas que en MotoGP, y eso no debe ser así. Hay que poner sanciones sin mirar la categoría, neutrales, seas quien seas, la penalización debe ser la misma. Si alguien tira a dos pilotos en Moto3 recibe una sanción, entonces…"

"No es la primera vez que Nakagami hace estas cosas, en Argentina si no llego a levantar la moto me hubiera tirado. Tenemos una laguna en este aspecto que hay que trabajar. Más que nada para que las sanciones sean iguales en las tres categorías".

Ese lunes se celebra el test oficial de MotoGP en Montmeló, donde Aprilia seguirá exprimiendo las ventajas que aún le quedan como equipo con concesiones.

"Tengo varias cosas que me gustaría probar, algún chasis y basculante, también aerodinámica, probaremos un poco de todo, pero me quiero centrar en encontrar sensaciones mejores, sobre todo a una vuelta. Hay mucho trabajo que hacer porque el margen de mejora es muy grande", zanjó el chico de la Costa Brava.

