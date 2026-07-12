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Viñales: "Ahora necesito cariño por parte del equipo y solo me llevo palos"

Maverick Viñales completó un fin de semana nefasto, a todos los niveles, en Sachsenring, justo donde el año pasado sufrió la lesión del hombro que es la raíz de todos sus problemas.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Publicado:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Maverick Viñales, pensativo, antes del inicio de la carrera de Alemania

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Hoy hace un año Maverick Viñales se lesionó el hombro izquierdo en el inicio de la Q2 del Gran Premio de Alemania. Durante estos doce meses, el corredor de Tech3-KTM ha estado lidiando con una recuperación que sigue sin resolverse al cien por cien y que le ha llevado al límite, como piloto y como persona, hasta el punto de que, a 12 de julio, está fuera de MotoGP, sin asiento para la próxima temporada con solo 31 años y después de 16 temporadas en el Mundial, las últimas doce en la clase reina, en la que ha logrado diez victorias.

Este fin de semana, en Sachsenring, Maverick Viñales entró último destacado el sábado en la sprint y este domingo, cuando iba último, tomó el camino de los boxes para evitar una caída.

"No tengo fuerza encima de la moto; no podía evitar salirme en cada curva", explicó sus malas sensaciones el corredor, que sigue sin recuperarse de su maltrecho hombro izquierdo.

"No sé ni si es reparable. Me he planteado ponerme en manos de los médicos de Marc", en referencia al equipo de doctores que salvaron la carrera de Marc Márquez tras sus graves lesiones en el brazo derecho.

"Me esperaba estar mucho mejor, pero sí que es verdad que el medico que me operó me dijo que bien no estaré hasta Indonesia. A mí eso no me sirve. No sé qué hacer; supongo que me pasaré el verano en Austria (en el centro de rendimiento y recuperado de Red Bull), entrenando", explicó.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, persiguiendo a Crutchlow en la carrera de este domingo

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, persiguiendo a Crutchlow en la carrera de este domingo

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

La frustración del catalán es absolutamente desoladora, sabe que está fuera de MotoGP, pero quiere volver a ser competitivo antes de poner el cierre a su carrera deportiva.

"Estoy intentando entender qué hacer, pero es muy frustrante porque no puedo pilotar al 100%, y la moto, además, no es una moto fácil", subrayó.

Viñales se ha encontrado en medio de cruce de declaraciones de KTM, con quien tiene contrato, y Tech3, que ha cambiado de propiedad.

"Ahora necesito cariño por parte del equipo y solo me llevo palos. Es muy difícil seguir, porque hay veces que la alegría está allí, pero en otros parezco un desconocido", zanjó.

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