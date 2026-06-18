Viñales acusa a KTM de maniatarle: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni donde estoy"

Si algo ha quedado claro desde que KTM compite en el Mundial de MotoGP es que la empatía hacia sus pilotos no es uno de sus fuertes. Véanse como ejemplo los casos de Johann Zarco, Raúl Fernández o Remy Gardner, tres corredores que compitieron bajo el paraguas de las motos naranjas, y que salieron de allí por piernas después de sudar sangre para conseguir liberarse.

Pues en esas está Maverick Viñales, condicionado completamente por una cláusula en su contrato que le impide firmar por otro equipo hasta finales de este mes. KTM tiene hasta entonces para decidir si se queda con él y renueva su acuerdo para permanecer un año más en su actual escudería, la Tech3, o si le libera completamente. Si ocurre lo segundo, lo más probable es que Viñales no forme parte de la parrilla la temporada que viene, habida cuenta de la rapidez con la que se ha movido el mercado para 2027, que está cerrado prácticamente en su totalidad.

Ya desde Brno, donde este fin de semana seguirá trabajando encima de la MotoGP para que sus molestias en el hombro vayan a mejor, Viñales fue muy directo cuando se le pidió que expresara cuáles eran sus sensaciones en lo relativo a la incertidumbre que rodea a su futuro.

"Yo siempre demostré mi lealtad con KTM. En invierno [me dijeron que] estaba en el equipo de fábrica; luego, en el Tech3, y ahora ya no sé ni dónde estoy. También podría haber firmado con alguien, a pesar de las restricciones que tenía [por contrato], y no lo hice", declaró el español, consciente de que está totalmente vendido a los planes que tenga para él el fabricante, propiedad del grupo indio, Bajaj.

"La vida me la podía haber buscado en invierno; no ahora. El equipo me pide resultados ahora que estoy lesionado. A lo mejor ahora no puedo dar mi máximo, pero sí lo podré dar en dos meses", analizó el gerundense, que este 2026 afronta su 12ª temporada en MotoGP, donde ha competido con hasta cuatro motos distintas, logrando victorias con tres de ellas (Suzuki, Yamaha y Aprilia).

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le falta ganar con KTM, algo que cada vez parece más difícil que pueda conseguir. "Tengo un contrato que dice que estoy obligado a esperarme hasta una fecha X. Yo no incumplo nada. Hay que esperar, porque no queda otra", se resignó el catalán, convencido de que su futuro en la competición se circunscribe únicamente al Mundial: "En Superbikes no creo que me vea. En el motociclismo, si me voy de MotoGP ya hecho todo lo que tenía que hacer. Si me voy de aquí, pues a disfrutar de la vida".

Este lunes, las pilotos titulares tendrán la primera oportunidad para probar los prototipos del curso que viene, que incorporarán los motores de 850cc, y las gomas Pirelli. KTM ha preferido contar con Pedro Acosta, que en 2027 competirá con una Ducati, antes que con él. Sin embargo, Viñales se enteró de ello por canales externos a los oficiales: "Me he enterado de que no voy a hacer el test por la prensa, no por el equipo".