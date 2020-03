Viegas, presidente de la FIM: “Ya buscamos fechas alternativas para la carrera en Austin”

Después de cancelar la cita inaugural, en Qatar, en la categoría de MotoGP, y de aplazar la segunda parada del calendario (Tailandia), que se debía celebrar el próximo día 22 de marzo –se reprogramó para el 4 de octubre–, Dorna, el promotor del certamen, hizo público la nueva versión del calendario.

En ella, el Gran Premio de Estados Unidos, previsto para el día 5 de abril, consta como la siguiente cita. Sin embargo, la cuarentena impuesta por Italia a una cuarta parte de su población y el hecho de que Austin se haya declarado en estado de emergencia, hacen que cada vez haya más dudas acerca de la viabilidad de la cita.

A la espera de una decisión definitiva por parte de Dorna y la FIM, el presidente de esta última cree que las opciones que a día de hoy tiene Austin para albergar la carrera a principios del mes que viene son escasas. Tan es así, que las partes implicadas ya están tratando de encontrar fechas alternativas más adelante para encajar la prueba texana.

“Las posibilidades de que el Gran Premio de Estados Unidos se celebre el 5 de abril son muy pocas. De todas maneras, ya estamos trabajando para buscar fechas alternativas para la carrera en Austin. Pero en este momento las cosas evolucionan tan rápido que no podemos decir más”, convino Viegas en unas declaraciones realizadas a Catalunya Ràdio.

Para que la FIM le otorgue al certamen de MotoGP la categoría de Mundial, éste debe estar configurado por un mínimo de 13 pruebas. En estos momentos, Viegas no tiene dudas de que esa cifra se superará, aunque para ello se deban llevar a cabo medidas un tanto extremas.

“En este momento tengo la total confianza de que el campeonato tendrá más de 13 carreras. Si tenemos que correr en enero, lo haremos. Podemos celebrar dos grandes premios un mismo fin de semana (en un mismo circuito) o correr a puerta cerrada. Todo eso si no hay otra solución. En la situación actual no existen los tabú. Hay ser flexibles y tener imaginación” relata Viegas, que tampoco descarta que una de esas citas se celebre en Portugal, a pesar de no figurar en el calendario original. “Portimão es un circuito reserva, está allí igual que Estoril. En Portugal no hay restricciones”, remacha el ejecutivo.

↓ Así queda el calendario de MotoGP para 2020, si no hay más cambios ↓