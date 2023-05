Vídeo: los resúmenes del GP de Francia 2023 de MotoGP, por MiniBikers

MotoGP pudo celebrar su GP nº 1000 y lo hicieron con una caótica carrera en el Gran Premio de Francia 2023. Marc Márquez regresó un mes más tarde de su lesión y estuvo liderando la carrera durante un momento, pero Marco Bezzecchi tuvo más ritmo y le adelantó, siendo además el ganador de la carrera acercándose mucho a Pecco Bagnaia en el mundial de pilotos, ya que el piloto de Ducati acabó en el suelo tras chocarse con Maverick Viñales.

Pero no fue el único accidente que vimos, ya que ambos hermanos Márquez acabaron en el suelo en una carrera que tuvo de todo... Y por supuesto los Minis no se perderán la oportunidad de ofrecer su visión de la carrera con su particular punto de vista.

¡Ponte el casco porque los MiniBikers te mostrarán el Gran Premio de Francia 2023 de MotoGP en Le Mans como nunca antes lo habías visto!

El resumen de la carrera al sprint del GP de Francia 2023, por los MiniBikers

El resumen de la carrera del GP de Francia 2023, por los MiniBikers

Resultados del Gran Premio de Francia 2023 de MotoGP en Le Mans