Vídeo: la queja de Bagnaia a Márquez en la sprint de MotoGP en Le Mans

La carrera al sprint de MotoGP del Gran Premio de Francia se saldó con una victoria de Jorge Martín, que aprovechó para abrir hueco en los primeros compases de la prueba tras adelantar al vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia, y liderar con autoridad. Por su parte, el italiano de Ducati quedó enzarzado por detrás en una pelea con Marc Márquez, una vez que Brad Binder les superó a los dos para ir a la segunda posición, que aunque pareció limpia, trajo cola, al menos por parte del #1.

Y es que Bagnaia se quejó del adelantamiento que Márquez hizo sobre él para colocarse tercero. Fue en la curva 3 del Circuito Bugatti de Le Mans. El líder del mundial consideró que la acción del ocho veces campeón del mundo fue demasiado agresiva, por lo que le levantó la mano una vez que le superó.

A pesar de ello, Bagnaia no tuvo que lamentar nada más que perder la posición en ese momento, porque pudo rehacer sus sensaciones, volver a por Márquez, superarle y acabar tercero, incluso cerca de la estela de Brad Binder por la segunda plaza.

El de Cervera, por su parte, tuvo que conformarse con la quinta posición, puesto que en las vueltas finales le superó Luca Marini. El catalán trató de ganarle la plaza de nuevo para ser cuarto y, aunque entró pegado al piloto del Team VR46, no pudo conseguirlo.

Al término de la carrera, Bagnaia explicó el adelantamiento y volvió a recriminar la acción a Márquez, considerando que había sido demasiado agresivo, como reconoció a los micrófonos del campeonato: "La verdad es que Márquez me ha adelantado de manera muy agresiva y he perdido posiciones. Ha sido un momento de tensión, pero al final todo ha salido bien, he trabajado para cerrar la brecha".

