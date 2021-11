Vídeo: Pol Espargaró, trasladado al hospital tras una aparatosa caída

La tercera sesión de libres del GP de Valencia acabó antes de lo esperado y de manera accidentada para Pol Espargaró.

El piloto del Repsol Honda afrontaba el último tramo del trazado cuando, en la entrada de la curva 13 del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, la penúltima, muy abierta y a la izquierda, salió escupido al aire al perder agarre el neumático posterior de su prototipo y no poder recuperar el control.

(Mira la caída 'por orejas' en este vídeo de DAZN antes de seguir leyendo)

Tras un vuelo de más de ocho metros, el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) aterrizó violentamente contra el asfalto, dándose un tremendo golpe en la zona de la espalda.

Los servicios sanitarios saltaron inmediatamente a la pista para socorrer al catalán, transportado en camilla hasta la ambulancia, e inmediatamente enviado a la clínica de la instalación, donde los médicos le realizaron los primeros chequeos.

La primera revisión no refleja ningún hueso roto, pero fue trasladado al hospital de Valencia para corroborar esos primeros resultados.

Ángel Charte, director médico del Mundial, explicó: "Ha llegado confuso y con mucho dolor torácico, sobre todo en la zona derecha. La exploración neurológica es normal, y sí es verdad que a nivel torácico es posible que haya algún tipo de lesión costal".

"El resto de la exploración es estrictamente normal, pero lo mandamos al hospital para que se le lleven a cabo los escáneres correspondientes. Tiene una pequeña lesión en la muñeca derecha, que tampoco hemos evidenciado radiológicamente. Pero yo estoy muy tranquilo".

(La reacción de Aleix Espargaró al accidente de su hermano)

Con la ausencia por lesión de Marc Márquez, Pol Espargaró se postula como una pieza clave en las dos jornadas de test que se llevarán a cabo la semana que viene (jueves y viernes) en Jerez, donde los equipos deben concretar el camino a seguir en el desarrollo de las motos de 2022.

Espargaró está descartado para la clasificación de este sábado, y además hay que recordar que Honda decidió no sustituir a Márquez con Bradl este fin de semana como había hecho en numerosas ocasiones. Por lo tanto, si Espargaró no logra recuperarse para el domingo, el equipo HRC no disputaría la última cita del año con ninguna moto.

