Vídeo: ¡Peineta de Márquez a la Honda en Alemania tras un susto!

Marc Márquez dejó una de las imágenes más curiosas de la temporada 2023 de MotoGP este viernes, en la P2 del Gran Premio de Alemania. En un circuito que es su feudo, en el que ha ganado las 11 carreras que ha disputado tanto en categoría reina como en inferiores, el ocho veces no se encontró tan cómodo como esperaba durante los entrenamientos libres, y señal de ello fue el susto que tuvo en los segundos libres.

El catalán estuvo a punto de perder el control de la moto en la curva 11, un punto en el que unos minutos antes se había ido al suelo Takaaki Nakagami. Fue un susto más fuerte de los que acostumbra Marc Márquez, tanto que su reacción fue clara. El piloto español le dedicó una peineta a su Honda acto seguido, que captó con claridad la máquina onboard del campeonato.

Así, el #93 no pudo mostrar de una manera más gráfica su descontento con la moto, ya no solo con la Honda, que en ese caso está siendo notable durante toda la temporada, sino más específicamente con esa unidad, una de las dos disponibles para este Gran Premio de Alemania. De hecho, ya había sufrido un susto importante por la mañana, por lo que estaba claro que no estaba del todo cómodo.

Fue por ello que Márquez pidió buscar el tiempo con la otra máquina, por lo que sus mecánicos comenzaron a prepararla. Dicho y hecho, el de Lérida salió a pista para jugarse el pase a la Q2 con la moto que le convencía un poco más, pero su camino no duró mucho, ya que acabó teniendo un desafortunado y fuerte accidente con Johann Zarco.

Justo tras completar una vuelta rápida para tratar de mejorar su crono matinal, que le tenía fuera del Top 10, el español acabó perdiendo el control de su Honda, en este caso en la curva 1 de Sachsenring. Pero, en este caso, la mala suerte jugó un papel relevante, ya que en ese momento salía de boxes el galo de Pramac.

Y es que la moto del ala dorada impactó de lleno con la de Borgo Panigale. Zarco acabó por los aires y en el suelo, mientras que Márquez siguió su camino en la grava después de evitar el impacto con la Ducati. Ambos terminaron afortunadamente sin consecuencias físicas, aunque con el susto en el cuerpo. Márquez, finalmente, no pasó directo el corte y tendrá que disputar la Q1 el sábado.