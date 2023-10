Vídeo: Márquez volvió a ser 'víctima' de una pieza aerodinámica de Ducati

Durante la Práctica del viernes por la tarde del Gran Premio de Tailandia, cuando faltaban unos 30 minutos para terminar la sesión, se pudo ver en las imágenes de televisión a Marc Márquez haciendo gestos de dolor encima de su moto mientras regresaba al box.

Lo más alarmante era que la zona que el piloto se tocaba era, precisamente, la del brazo que se lesionó en 2020 y que ha sometido, desde entonces, a cuatro intervenciones quirúrgicas.

Una repetición sacó de dudas a los aficionados, al verse como el piloto recibía el impacto de una pieza que, finalmente, resultado ser parte de la aerodinámica de la moto de Jorge Martín.

Durante la jornada del viernes, Márquez siguió varias veces al corredor de Pramac, a la postre el más rápido en ambas sesiones, buscando una vuelta rápido que le metiera directamente a la Q2, objetivo que finalmente no consiguió el de Honda.

La Ducati Desmosedici GP23 del español, monta desde hace algunas carreras una nueva pieza aero en la rueda delantera, que baja en forma de 'V' de fuera para adentró, sujeta a la horquilla. Al parecer, en el garaje del equipo no sujetaron suficientemente bien el artilugio, que salió volando para golpear, casualmente, en el húmero más castigado de la historia del motociclismo de velocidad.

Afortunadamente todo terminó en una anécdota, aunque la pieza golpeó una zona del mono del piloto que es de tela, no de piel, y está más desprotegida, de ahí los moretones.

No es la primera vez que Márquez tiene un encuentro con una pieza de la aerodinámica de Ducati. En 2016, en los albores de la aerodinámica en MotoGP, la Ducati del entonces piloto de la casa italiana, Andrea Iannone, montaba por primera vez unos apéndices y en el Gran Premio de Argentina, tras tomarse la salida, Iannone golpeó con su aleta izquierda la espalda de Márquez.

El más critico entonces con la situación fue el piloto británico LCR Cal Crutchlow: "Prefiero no decir nada porque si realmente funcionan puede que nosotros (Honda) recurramos también a ellas. Pero no quiero imaginarme una de esas alas cortándole la pierna a alguien", se quejó el piloto de Coventry, demostrando su potencial como visionario, ya que las alas no solo llegaron para quedarse, sino que también Honda se ha apuntado al carro de la aerodinámica. No le ha quedado otra.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images La pieza negra que va montada en la rueda delatera, sujeta a la horquilla, de la moto de Jorge Martín que salió despedida y golpeó a Marc Márquez