Vídeo: el susto que la pista sucia de Mandalika jugó a Márquez

Cargar el reproductor de audio

La categoría reina se desplazó al nuevo circuito de Mandalika para celebrar la segunda semana de test de pretemporada en este 2022, después de los primeros que tuvieron lugar en Sepang. Los pilotos de MotoGP tuvieron serios problemas en su estreno en la pista indonesia, y desde los instantes iniciales se quejaron del estado del asfalto.

Con 4.3 km de longitud, se trata de un trazado urbano, aunque no está abierto al tráfico, y será la sede la segunda cita de la temporada. Sin embargo, hasta que las motos vuelvan a rodar para buscar la victoria, será necesario que los organizadores puedan solucionar los problemas de suciedad que han sufrido los pilotos.

Uno de los que más de cerca lo vivió fue Marc Márquez, que en una de las pruebas de salida perdió por un momento el control de su Honda RC213V y casi se va contra el muro. El de Cervera derrapó con la rueda posterior en dirección hacia la pared que separa la recta principal del pitlane, pero logró recuperar las riendas de su máquina antes la atenta mirada de Emilio Alzamora.

El mánager del catalán parece que se asustó aún más que el propio piloto, quien regresó al garaje y al quitarse el casco lució una enorme sonrisa bromeando con sus técnicos.

El #93 acabó el día en la segunda posición, a menos de dos décimas del más veloz de la jornada, Luca Marini, que pudo marcar un crono de 1'31''289 con la Ducati del VR46.

Los problemas con la suciedad en la pista fueron expuestos por varios pilotos, como Alex Rins o Aleix Espargaró.

"El circuito no está listo para un gran premio. Lo primero que pediremos es mejorar las condiciones del asfalto. Si tienen que rodar diez horas en coche, que lo hagan", afirmó el de Suzuki tras rodar por segundo día consecutivo en el circuito de Mandalika.

"La pista no estaba en condiciones de rodar, mucho barro y polvo y cada piloto, junto a su equipo, debe decidir cuándo salir a rodar o no", comentó el de Aprilia. "Yo no estoy aquí para limpiar pistas, a no ser que me lo diga mi jefe que él si puede obligarme a salir en bañador si quiere".