MotoGP GP de Portugal

Vídeo: ¡Márquez se cae a dos vueltas de ser campeón en Portimao! El título de MotoGP deberá esperar

Marc Márquez estaba rozando el décimo título mundial en la carrera al sprint de MotoGP en Portimao, cuando marchaba en tercera posición a dos vueltas del final, pero una caída inesperada le dejó con la miel en los labios.

Rubén Carballo Rosa

Publicado: 21 nov 2026, 15:01

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Marc Márquez no ha podido cerrar su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la categoría de MotoGP, pese a que ya lo rozaba este sábado, en la carrera al sprint del GP de Portugal en Portimao.

El piloto español necesitaba sacarle dos puntos a Jorge Martín, y puntuar para neutralizar también a Marco Bezzecchi, en la carrera corta del fin de semana. Y las cuentas le estaban saliendo: tras una salida en la que las Aprilia de Bezzecchi y Raúl Fernández se escaparon, el #93 se posicionó en el tercer lugar. Seguido, por cierto, por el 'fuego amigo' de su hermano, Alex Márquez, que contuvo la amenaza de Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta o el propio Martín.

El catalán ya estaba acariciando la corona cuando le sobrevino lo que no quería: una caída inesperada que pudiera complicarle la vida, como venía avisando desde la jornada del jueves. Yendo tercero, Márquez se fue al suelo en la curva 7 de Portimao, a dos vueltas del final, justo cuando la lluvia arreciaba y más peligro había. El de Ducati entró en el viraje con demasiada inclinación, y acabó perdiendo el control de la Desmosedici.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Portimao, Márquez a por el título

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Rubén Carballo Rosa





MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Portimao, Márquez a por el título



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



1 h



MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Portimao, Márquez a por el título





MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



MotoGP adelanta la carrera sprint en la que Márquez puede ser campeón por la previsión meteorológica





¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



¡Escalofriante caída de Diogo Moreira en Portimao! La Q1, interrumpida con bandera roja

Más de

Marc Márquez





Márquez: "El objetivo es descartar a Bezzecchi en la sprint y cerrar el título el domingo"



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



2 h



Márquez: "El objetivo es descartar a Bezzecchi en la sprint y cerrar el título el domingo"





Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



3 h



Parrilla de MotoGP en Portimao: filas y posiciones de salida (GP de Portugal)





Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia; Martín, 12º



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



4 h



Alex Márquez domina sobre Marc un FP2 en Portimao en el que llega la lluvia; Martín, 12º

Más de

Ducati





A partir de 2027, las carreras de MotoGP serán a las 3 de la tarde y evitarán chocar con la F1



MotoGP



MotoGP 2 h



A partir de 2027, las carreras de MotoGP serán a las 3 de la tarde y evitarán chocar con la F1





Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Portimao



MotoGP



MotoGP



GP de Portugal



7 h



Qué necesita Marc Márquez para ser campeón de MotoGP 2026 hoy en Portimao





Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez



Característica



MotoGP



Característica



MotoGP



GP de España



2 may 2015



Andrea Iannone saldrá adelante en Jerez

Últimas noticias





Vídeo: ¡Márquez se cae a dos vueltas de ser campeón en Portimao! El título de MotoGP deberá esperar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 min



Vídeo: ¡Márquez se cae a dos vueltas de ser campeón en Portimao! El título de MotoGP deberá esperar





Las estrategias del GP de Las Vegas de F1: neumáticos, paradas y el factor clave



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Las Vegas



1 h



Las estrategias del GP de Las Vegas de F1: neumáticos, paradas y el factor clave





Moto2 en Portimao - Agius, pole; Guevara saldrá 3º y Manu González 10º - Resultados y resumen



Moto2



MOT2 Moto2 1 h



Moto2 en Portimao - Agius, pole; Guevara saldrá 3º y Manu González 10º - Resultados y resumen





MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Portimao, Márquez a por el título



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Portugal



1 h



MotoGP en DIRECTO: la carrera al sprint de Portimao, Márquez a por el título

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse