MotoGP GP de Portugal
Vídeo: ¡Márquez se cae a dos vueltas de ser campeón en Portimao! El título de MotoGP deberá esperar
Marc Márquez estaba rozando el décimo título mundial en la carrera al sprint de MotoGP en Portimao, cuando marchaba en tercera posición a dos vueltas del final, pero una caída inesperada le dejó con la miel en los labios.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 21 nov 2026, 15:01
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Marc Márquez no ha podido cerrar su décimo título mundial de motociclismo, el octavo en la categoría de MotoGP, pese a que ya lo rozaba este sábado, en la carrera al sprint del GP de Portugal en Portimao.
El piloto español necesitaba sacarle dos puntos a Jorge Martín, y puntuar para neutralizar también a Marco Bezzecchi, en la carrera corta del fin de semana. Y las cuentas le estaban saliendo: tras una salida en la que las Aprilia de Bezzecchi y Raúl Fernández se escaparon, el #93 se posicionó en el tercer lugar. Seguido, por cierto, por el 'fuego amigo' de su hermano, Alex Márquez, que contuvo la amenaza de Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta o el propio Martín.
El catalán ya estaba acariciando la corona cuando le sobrevino lo que no quería: una caída inesperada que pudiera complicarle la vida, como venía avisando desde la jornada del jueves. Yendo tercero, Márquez se fue al suelo en la curva 7 de Portimao, a dos vueltas del final, justo cuando la lluvia arreciaba y más peligro había. El de Ducati entró en el viraje con demasiada inclinación, y acabó perdiendo el control de la Desmosedici.
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