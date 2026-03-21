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Vídeo: ¡Márquez, Acosta, Bagnaia y Martín, al suelo en la Q2 de Brasil!

Marc Márquez, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia se fueron al suelo en los primeros compases de la Q2 del Gran Premio de Brasil. Luego, también cayó Jorge Martín.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Márquez, caída Brasil

La Q2 del Gran Premio de Brasil ha resultado ser muy accidentada, aunque tampoco ha sido una sorpresa. Tras un viernes mayormente pasado por agua en el estreno del remodelado circuito de Goiania, pista nueva para todos, y solamente tras un entreno completamente en seco, la FP2 previa, los pilotos de la categoría reina tuvieron que salir a pista a por la pole sin apenas rodaje en estas condiciones, teniendo que dar el todo por el todo. Y varios grandes nombres acabaron por los suelos.

El más llamativo fue, sin duda, Marc Márquez. El vigente campeón del mundo acababa de marcar unos minutos antes un tiempo de 1:17.4, que le había colocado primero hasta que Fabio Di Giannantonio se lo había mejorado. Pero el español, cuando estaba comenzando otra vuelta cronometrada, acabó cayéndose en la curva 4, un viraje muy traicionero, el último de derechas tras una sucesión que arranca en la curva 11. Afortunadamente, el #93 pudo levantarse ipso facto, para ser llevado de vuelta al box, donde cogió la segunda moto y volvió a salir a pista.

 

Pero el incidente del multicampeón de Cervera fue apenas el último de unos 5 primeros minutos de la Q2 muy movidos. Y es que, justo antes, también se había caído, y en la misma curva, Pedro Acosta. El líder del Mundial también perdió el tren delantero en el cuarto viraje, donde en los Libres 2 también se fueron al suelo, en la parte final del entreno, Alex Márquez y Marco Bezzecchi. Por suerte, tampoco tuvo que lamentar daños físicos y fue trasladado en moto cuanto antes al box de KTM, donde era el único representante de la casa de Mattighofen en la lucha por la pole.

 

Y antes de los dos corredores españoles, quien se fue al suelo fue Pecco Bagnaia. El piloto italiano, eso sí, acabó por los suelos en otra curva, la 10, la que más problemas le venía dando en la jornada del viernes, según comentó a los medios de comunicación. De igual manera, el transalpino de Ducati pudo volver a salir a pista.

 

Pese a lo que le ocurrió, el mejor posicionado fue Marc Márquez, que con la caída pudo colarse en primera fila, tercero tras Marco Bezzecchi. Por su parte, Pedro Acosta fue noveno, y Pecco Bagnaia undécimo. Pero el festival de caídas no acabó ahí.

Y es que, en los minutos finales, también acabaron en el asfalto Jorge Martín, cuando venía en casco rojo para hacer la pole (finalizó quinto), e incluso el hombre que acabó ocupando la primera posición, Fabio Di Giannantonio. Con todo, el romano del VR46 se las apañó para acabar primero sin que nadie mejorara su tiempo, logrando su primera pole desde el GP de Italia de 2022.

 
La clasificación:

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