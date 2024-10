Vídeo: Márquez pierde la pole en Motegi por exceder los límites de pista

Marc Márquez no podrá salir desde la pole en el Gran Premio de Japón de MotoGP 2024. Todo parecía predispuesto para que el ocho veces campeón del mundo volviera a arrancar desde la primera posición de la parrilla: con unas condiciones complicadas de pista, esto es, con algunas gotas cayendo sobre Motegi, el piloto español estaba siendo la referencia de la Q2.

De esta forma, el piloto de Gresini Racing logró colocarse primero en su segundo 'run', con un auténtico tiempazo de 1:42.868, con el que había batido el récord de la pista propiedad de Honda, siendo el primero capaz de romper la barrera del 1:43. Sin embargo, no pudo rematar la pole, ya que unos minutos después de marcar el tiempo, los comisarios anunciaron que se la quitaban por exceder los límites de pista.

Como se puede ver en el vídeo, el #93 pisó el verde en la curva 4 del circuito japonés, algo suficiente como para perder el tiempo si se ha mejorado en esa vuelta, como fue el caso, según estipula el reglamento. El problema para Márquez es que le anunciaron la decisión cuando ya era tarde, sin tiempo para tratar de hacer otro giro que le devolviera al primer lugar, o como mínimo a una posición más adelantada, puesto que el multicampeón ya había optado por cortar y por no jugársela más.

De hecho, Márquez fue a Dirección de Carrera a preguntar esta cuestión, tal y como comentó a DAZN: "He ido a preguntar el por qué no se ha cancelado la vuelta al instante, que es lo normal en este campeonato, pero se ve que ha habido un fallo electrónico. He tocado el verde, pero en el momento, encima de la moto, yo no lo sé, porque es muy al límite. Evidentemente, luego se ve en las imágenes que toco verde, pero lo tienen que confirmar al momento. No es una penalización de poner tras cinco minutos. Era un tiempazo, por eso me da más rabia".

Así, Marc perdió su mejor registro y quedó con un crono de 1:44.136, más de un segundo más lento, y que le dejó noveno en la parrilla de salida, justo por delante de su hermano, Alex Márquez. Quien heredó la primera posición fue Pedro Acosta. El 'Tiburón de Mazarrón' logró su primera pole en la categoría reina, con un tiempo de 1:43.018. En la primera fila, Pecco Bagnaia y Maverick Viñales también ganaron un puesto por la desaparición del seis veces campeón de MotoGP.

Sin embargo, cabe resaltar que Márquez no estará solo en el fondo de la parrilla. Cerca de él estará Jorge Martín, undécimo, que tendrá que remontar después de sufrir una caída en los instantes finales de la Q2. Por tanto, se presenta un fin de semana para que el vigente campeón pueda seguir recortando la diferencia sobre el líder de la general.