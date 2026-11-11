Vídeo: así brilló Márquez en Qatar para poner rumbo al título: "Comer, entrenar, dormir y repetir"

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Marc Márquez tiró de inteligencia para ser segundo en Qatar y dejar su décimo mundial encarrilado para Portimao. Ducati muestra cómo lo vivió en su último 'Inside', además de la lesión de Pecco Bagnaia.
Rubén Carballo Rosa
Publicado: 11 nov 2026, 11:36
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Marc Márquez, Ducati Team
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
El Gran Premio de Qatar de MotoGP tuvo de todo, bueno y malo, para Ducati. En el aspecto positivo, Marc Márquez brilló con luz propia bajo la noche de Losail, en una carrera muy inteligente para terminar segundo detrás de Marco Bezzecchi, para quedarse a las puertas de su décimo título mundial (con los de Borgo Panigale acercándose al entorchado de constructores). En lo negativo, la marca tuvo que lamentar una lesión de Pecco Bagnaia en el que estaba siendo su mejor fin de semana en mucho tiempo. El fabricante italiano ha mostrado cómo se vivió todo esto en bastidores en el último capítulo de su 'Inside'.
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