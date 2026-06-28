Vídeo: ¡fuerte caída de Bezzecchi en Assen! Puede perder el liderato del mundial

El Gran Premio de Países Bajos ha dado un vuelco inesperado para Marco Bezzecchi. El piloto italiano ha sufrido una aparatosa caída en la curva 15 durante la segunda vuelta de la carrera de Assen en el momento en que rodaba en la cuarta posición, justo por detrás de Marc Márquez, en un incidente que puede tener importantes consecuencias en la lucha por el Campeonato del Mundo.

El italiano perdió el control de su moto y acabó impactando con violencia contra el asfalto, antes de rodar por la grava, provocando la inmediata preocupación de su escudería y del resto del paddock.

La caída fue de gran intensidad y obligó a la rápida intervención de los servicios médicos desplazados al circuito. Los sanitarios atendieron al piloto en el lugar del incidente antes de ayudarle a abandonar la escapatoria para realizar una primera valoración de su estado físico en el centro médico, aunque rápidamente desde dirección de carrera se confirmó que el piloto de Aprilia estaba bien y consciente.

El abandono supone un duro golpe para las aspiraciones de Bezzecchi, que llegaba a Assen como líder del Mundial y con la intención de ampliar su ventaja al frente de la clasificación. Sin puntuar en la carrera neerlandesa tras el cero también de Brno, el italiano queda a expensas de lo que haga su compañero de equipo, Jorge Martín, que tiene una gran oportunidad para asaltar el liderato si consigue un buen resultado.

A la espera de conocer el estado físico de Bezzecchi y el desenlace definitivo del Gran Premio de los Países Bajos 2026, el Mundial de MotoGP podría vivir un cambio de líder.