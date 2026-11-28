MotoGP GP de Valencia
Vídeo: la Ducati de Márquez arde antes de su última Sprint tras un problema con el semáforo
La salida de la sprint de MotoGP en Valencia ya se iba a abortar por la demora del semáforo cuando la Ducati de Marc Márquez empezó a arder. El español se bajó de inmediato y dejó caer la moto.
Pol Hermoso
Publicado: 28 nov 2026, 14:16
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Marc Márquez llevaba un día despidiéndose de MotoGP. El viernes había anunciado su retirada y este sábado, en Valencia, le quedaba por delante la última sprint de su carrera deportiva. Todas las miradas estaban puestas en él incluso antes de que se apagara el semáforo. Y cuando por fin pasó algo en la parrilla, Márquez estaba mirando hacia atrás, tratando de entender de dónde salía el humo.
Para entonces, varios pilotos ya habían levantado la mano. El semáforo tardaba más de lo habitual y la salida se iba a abortar. En mitad de esa espera, de la parte trasera de la Ducati de Márquez empezó a salir un poco de humo. El español se giró para mirar y, en cuestión de segundos, la humareda se hizo mucho más densa. Entonces aparecieron las llamas.
Márquez se levantó del asiento, se bajó deprisa y dejó caer la moto al asfalto. Dirección de Carrera mostró la bandera roja y los comisarios sofocaron el fuego en la propia parrilla. La escena duró apenas unos segundos, pero dio tiempo a que el calor alcanzara al piloto antes de que pudiera apartarse de la Ducati.
Vídeo: la Ducati de Marc Márquez en llamas
El español se quejó de molestias en el pie y en la entrepierna tras bajarse de la moto. Sufrió una quemadura leve en la pierna y, en principio, el incidente quedó en un susto. Para volver a la parrilla cuando se retome el procedimiento de salida, tendrá que hacerlo con su segunda Ducati.
Después de anunciar el viernes que Valencia sería su último gran premio, Márquez tenía por delante dos salidas en MotoGP. La primera ha acabado con su Ducati en el suelo, los comisarios con los extintores y todos los pilotos de vuelta a boxes. Y la última sprint de su carrera deportiva aún está por empezar.
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