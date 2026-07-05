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Vídeo: vuelve a ver la Race of Champions de Ducati con Márquez en carrera

Revive en este enlace en vivo y en directo la retransmisión de la Lenovo Race of Champions de Ducati en Misano con, entre otros, Marc Márquez.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:

La Race of Champions puso el broche de oro a la World Ducati Week, con la disputa este domingo de la carrera de Misano. Disfruta a continuación de la Race of Champions de Ducati 2026 en diferido (tras habértela ofrecido en directo) y sigue toda la información, las imágenes y las reacciones en Motorsport.com.

(Si no te aparece el vídeo en la parte superior de la página haz click aquí, o desplázate hasta abajo para encontrar la versión en inglés, si la prefieres)

La gran fiesta de Ducati llegó a su momento más esperado. La Race of Champions, el plato fuerte de la World Ducati Week, se disputó este domingo en el circuito de Misano y reunió en la misma parrilla a los pilotos oficiales y satélite de la marca italiana en un espectáculo único para los aficionados. Eso sí, hay que recordarte la ausencia por lesión de los pilotos de Gresini, por lo que no pudiste ver en liza a Alex Márquez ni Fermín Aldeguer, pero sí se enfrentaron nombres como el de Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Michele Pirro, Álvaro BautistaNicolò Bulega, que de hecho paría desde la pole y de hecho ganó.

ATENCIÓN, SPOILERS: Mira:

Aunque la prueba forma parte del programa de la World Ducati Week y no tiene carácter oficial, la igualdad mecánica y el ambiente que se vive en Misano convierten esta carrera en un espectáculo muy seguido por los aficionados. Más allá del carácter festivo del evento, la Race of Champions siempre despierta un enorme interés entre los seguidores de la firma de Borgo Panigale. Es una de las pocas ocasiones del año en las que todos los pilotos Ducati coinciden en pista en igualdad de condiciones. La moto que llevan, si te lo preguntas, es la misma, la Ducati Panigale V4 Tricolore

La Race of Champions cerró una nueva edición de la World Ducati Week, una celebración que durante todo el fin de semana ha reunido a decenas de miles de ducatistas llegados de todos los rincones del mundo para compartir su pasión por las motos, conocer las últimas novedades de la marca y disfrutar de exhibiciones, actividades y la presencia de los pilotos que compiten cada fin de semana en los campeonatos internacionales.

En esta página podrás volver a ver la retransmisión en vídeo de la Race of Champions de Ducati. 

Sigue aquí la Race of Champions de Ducati con comentarios en inglés

 

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