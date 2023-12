Vídeo: así fue la despedida de Márquez de Honda, y avista su regreso

Al final de cada temporada, el fabricante japonés ofrece a sus aficionados una jornada de agradecimiento por todo el apoyo que les brindan desde las gradas o por la televisión. Por eso, la mayoría de los pilotos de renombre de Honda se dan cita en el circuito de Motegi, y en esta ocasión no podía faltar Marc Márquez.

El español se despide de la firma con la que tantos éxitos celebró a lo largo de su trayectoria, y aunque no pudo subirse a ninguna de las motos que estaban en el trazado nipón debido a su reciente operación del síndrome compartimental, estaba muy emocionado. La marca le quiso hacer todo un homenaje entregándole un ramo de flores, incluso el máximo responsable de HRC, Koji Watanabe, fue quien se lo dio en mano.

"Gracias a todos por venir y apoyar a los pilotos de Honda durante todo el año. Como sabéis, esta temporada es muy especial para mí, acordé con Honda separarnos, pero, por supuesto, nos volveremos a ver en el futuro si se cruzan nuestros caminos", dijo el de Cervera cuando tomó el micrófono. "Han sido once años en los que logramos seis campeonatos juntos. Hicimos cosas impresionantes, crecimos juntos, y para mí ha sido todo un placer formar parte de esta familia, de esta gran familia".

"Sabéis que el equipo Repsol Honda será el de mi vida, la escudería en la que la gente me recordará, pero es verdad que mi objetivo es ganar siempre. He intentado hacerlo siempre e ir a más en mi carrera, pero veremos si en el futuro podemos vernos de nuevo, no sé si es mi último día de agradecimiento de Honda, espero que no, espero volver como piloto de Honda en el futuro", comentó el catalán.

Tras eso, Marc Márquez se subió en un autobús especial en el que dio una vuelta al circuito saludando a todos los seguidores locales que le siguieron en su camino con la firma del ala dorada, y aseguró que siempre los guardará en el corazón: "Tengo que agradecérselo a todos los miembros japoneses del equipo, a Honda y especialmente al grupo humano que ha estado todos esos años para conseguir mis objetivos, siempre estaréis en mi corazón".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!