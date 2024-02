Vídeo: la conversación entre Márquez y Bagnaia sobre la Ducati en Sepang

Hace ya más de una semana que terminó el test de Sepang, y en apenas unos días será el momento de volver a encender los motores en Qatar, donde se celebrarán las últimas pruebas de pretemporada y la carrera inaugural que dará el pistoletazo de salida oficial a la temporada 2024 de MotoGP. A la espera de que el máximo campeonato sobre dos ruedas llegue a Losail, MotoGP ha mostrado en sus redes sociales un interesantísimo vídeo detrás de las cámaras del viaje a Malasia.

Se trata de una charla entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que tuvo lugar mientras ambos esperaban a encontrarse con los periodistas para los habituales encuentros con la prensa del final de cada jornada. El italiano, vigente campeón del mundo, y el español, con ocho títulos y recién llegado a Gresini Racing, habían coincidido en la pista, y comentaron la adaptación del piloto de Cervera a la Ducati, que después de 11 años con una Honda está siendo probablemente más complicada de lo que el paddock esperaba.

El ilerdense también confirmó al turinés que ahora mismo su mayor problema es el 'time attack', porque la Desmosedici requiere un estilo de pilotaje muy diferente al de la RC213V. De hecho, el piloto transalpino no ocultó a Marc que sigue conduciendo la moto "como una Honda", dando la sensación de que está bastante interesado en el progreso de la moto con el dorsal #93, que inevitablemente es una de las rivales marcadas en rojo para 2024.

A continuación, puedes leer toda la conversación transcrita entre ambos pilotos, del vídeo que puedes encontrar arriba, antes del anterior párrafo.

-Bagnaia: "¿Es duro?"

-Márquez: "¡Es diferente!"

-Bagnaia: "Te he visto, la estabas pilotando como la Honda".

-Márquez: "Sí, tengo que entenderlo. Ahí tenía un neumático de 22 vueltas".

-Bagnaia: "Se veía" (haciendo el gesto de derrapar).

-Márquez: "Pero tengo que entender cómo hacer el 'time attack': con la Honda tienes que entrar en las curvas y acelerar muy pronto, con la Ducati es diferente".

-Bagnaia: "Sí, porque esta moto no gira".

-Márquez: "El ritmo de carrera es más fácil."

-Bagnaia: "Sí, porque al final la moto es más firme, más estable, quizás es un poco más pesada".

-Márquez: "No la noto más pesada".

-Bagnaia: "Cuando vi la Honda, parecía más rápida en los cambios de dirección".

-Márquez: "Sí, pero no era así después de poner la última versión aerodinámica".