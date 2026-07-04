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Vídeo: vuelve a ver la clasificación de la Race of Champions de Ducati con Marc Márquez

Vuelve a ver en vídeo la clasificación de la Lenovo Race of Champions 2026, con Marc Márquez, Pecco Bagnaia, Álvaro Bautista y el resto de pilotos de Ducati en Misano.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:

El circuito de Misano acogió este sábado la clasificación de la Lenovo Race of Champions, uno de los eventos más esperados de la World Ducati Week 2026. Si no pudiste seguir la sesión en directo, puedes volver a verla íntegra en el vídeo de esta página antes de la carrera del domingo.

(Si no se te abre el vídeo de la parte superior de esta página, haz clic aquí. Y si lo prefieres, debajo del todo encontrarás la versión con comentarios en inglés).

Un total de 16 pilotos de Ducati, entre MotoGP y el WorldSBK, se pusieron a los mandos de la Ducati Panigale V4 Tricolore para luchar por la mejor posición de salida en la edición de la Semana Mundial de Ducati que conmemora el centenario de la histórica firma. 

¡ALERTA SPOILER! Así fue:

La gran estrella del evento fue el vigente campeón de MotoGP, Marc Márquez, que compartió pista con su todavía compañero Pecco Bagnaia, quien disputa su última Race of Champions antes de incorporarse a Aprilia en 2027. También participaron el probador Michele Pirro y los pilotos del VR46, Fabio Di Giannantonio y Franco Morbidelli, mientras que las principales ausencias fueron las de Alex Márquez y Fermín Aldeguer, ambos lesionados.

El líder del WorldSBK, Nicolò Bulega, también tomó parte en la clasificación, al igual que Iker Lecuona y Alvaro Bautista. Completaron la representación del campeonato de las derivadas de serie Yari Montella, Lorenzo Baldasarri, Alberto Surra y Tarran Mackenzie. Además, estuvieron presentes Tommy Bridewell, del British Superbike; Cameron Beaubier, multicampeón del MotoAmerica; Hafizh Syahrin, del campeonato Asiático; Josh Waters, del Australian Superbike, y Lukas Tulovic, del IDM alemán.

Tras esta clasificación, toda la atención queda centrada en la carrera de la Lenovo Race of Champions, que se disputa este domingo en Misano y que también podrá seguirse a través de Motorsport.com.

Vídeo: vuelve a ver la clasificación de la Race of Champions de Ducati (en inglés)

 
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