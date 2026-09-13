Vídeo: ¡Golpe al Mundial! Bezzecchi se cae liderando en Misano

El Gran Premio de San Marino de MotoGP apenas había comenzado cuando Marco Bezzecchi sufrió uno de los golpes más dolorosos de su temporada. El piloto de Aprilia se fue al suelo mientras lideraba en Misano, con Marc Márquez ejerciendo una enorme presión desde la segunda posición, y se quedó sin puntuar en un momento clave de la lucha por el Mundial.

Después de perder la primera posición ante Márquez en la salida del Sprint del sábado, donde finalmente terminó segundo, Bezzecchi consiguió esta vez defender mucho mejor su pole. El italiano llegó primero a las curvas iniciales y trató de imponer desde el comienzo el ritmo que había mostrado durante todo el fin de semana.

Sin embargo, la batalla duró muy poco. Con Márquez inmediatamente detrás y sin darle ni un metro de respiro, Bezzecchi entró muy rápido en una de las curvas rápidas del tercer sector, precisamente una zona en la que la Aprilia estaba siendo especialmente competitiva durante el fin de semana.

El italiano perdió el tren delantero y terminó en la grava cuando apenas se había completado la primera vuelta, entregando el liderato de la carrera a Márquez.

Vídeo: Bezzecchi se cae liderando en Misano y recibe un durísimo golpe en el Mundial

Un cero que puede costar muy caro a Bezzecchi

La caída supone además un enorme varapalo para sus aspiraciones al título. Bezzecchi llegaba al domingo todavía plenamente metido en una pelea tremendamente ajustada, después de que Marc Márquez ganara el Sprint y Jorge Martín conservara el liderato del campeonato.

Pero un cero en Misano cambia por completo el panorama. Si la carrera terminara con Marc Márquez primero y Jorge Martín segundo, Bezzecchi saldría de su carrera de casa a 42 puntos del liderato, después de desperdiciar una oportunidad enorme en uno de los circuitos donde más fuerte había sido durante todo el fin de semana.

Un golpe especialmente duro para Bezzecchi, que llegaba a Misano en uno de sus mejores momentos de la temporada. Después de dejar atrás la importante lesión que condicionó parte de su año, el italiano había recuperado sensaciones, confianza y velocidad hasta convertirse de nuevo en la gran referencia de Aprilia. Venía encadenando fines de semana muy sólidos, cada vez más cerca de la pelea por todo, y precisamente por eso este cero en casa duele todavía más. De marcharse de Misano con la oportunidad de recortar puntos y confirmar su gran estado de forma, se va con una caída, sin sumar y con una desventaja mucho mayor en el campeonato.