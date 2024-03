El vídeo del brutal highside de Di Giannantonio: "Me cagué un poco encima"

El italiano estaba emocionado de regresar a Qatar, donde el pasado mes de noviembre logró su primera y, hasta ahora, única victoria desde su debut en MotoGP, un triunfo que le abrió las puertas para seguir en la parrilla del campeonato, después de no ser renovado por Gresini. Sin embargo, para el ahora piloto del Pertamina Enduro VR46 Racing Team la carrera Sprint del sábado bajo los focos de Losail no fue como esperaba, ya que apenas superado el segundo giro, salió volando por los aires.

Fabio Di Giannantonio partía desde la tercera fila de la parrilla (7º) y en la lanzada perdió dos posiciones, con Jack Miller y Alex Márquez, cruzando el primer paso por la línea de meta en noveno puesto.

En la segunda vuelta, el romano fue al ataque y recuperó las dos posiciones perdidas, superando, precisamente al australiano y al catalán, y enfilando a Marc Márquez, que era ya su siguiente objetivo, pero Miller volvió a atacarle y el italiano se vio superado de nuevo por Alex, sufriendo un inesperado highside que el catapultó por encima de su Ducati GP23, quedando tendido en medio de la pista, donde pasaron varios pilotos rozándole. Afortunadamente nadie impacto con Diggia que salió arrastrándose fuera de la pista y doliéndose de un fuerte golpe en el tobillo izquierdo.

Por fortuna y tras hacerle pruebas, el piloto no sufre lesión y podrá tomar parte en la carrera de este domingo.

"No ha sido el comienzo de temporada que esperábamos y por el que habíamos estado trabajando. Las primeras vueltas han sido un poco peculiares, como también lo ha sido la caída", explicó Fabio al final al final del día.

"Mis sensaciones con la parte trasera de la moto no eran buenas. Tenemos que analizar los datos un poco porque con las MotoGP de hoy en día no es muy habitual caerse, así que estamos tratando de entender lo que pasó. Con la parte delantera de la moto, en cambio, me he sentido muy bien".

Sobre la dinámica de la caída, el de VR46 admite que no la vio venir en ningún momento.

"De hecho, al principio fue genial, con Marc y Jack estuvimos codo a codo luchando durante un rato, fue realmente fantástico", exclamó.

"Luego tuve un poco de pista libre y pensé en empezar a atacar para intentar alcanzar al grupo. Pero nada más pensarlo la moto me ha lanzado por los aires. Pero bueno, es la primera carrera del año, sabemos que estamos muy fuertes, que nuestro potencial es muy alto, así que vamos a intentarlo de nuevo en la carrera larga", valoraba.

Lo más pavoroso de las imágenes fue ver a Diggia, prácticamente, de rodillas en medio de la pista a merced de las máquinas que pasaban a toda velocidad por todos lados.

"Francamente, me cagué un poco encima... Nunca es una sensación agradable. Te caes, te das la vuelta y ves pasar todas las motos... No fue genial, pero tengo suerte, todo está bien", se congratuló.

Sin problema físicos y con el recuerdo de la victoria conseguida el pasado año en este circuito, Fabio no pierde la esperanza de enderezar el fin de semana.

"Tenemos que entender lo que ha pasado, pero aparte de eso me siento completamente preparado. Creo que soy uno de los que tiene mejor ritmo en la parrilla. De hecho, incluso me sentía muy bien en la Sprint. Obviamente, saliendo séptimo desde la tercera fila de la parrilla, habrá que sufrir un poco, pero creo que llegamos bien preparados a la carrera".