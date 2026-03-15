La segunda parada del calendario MotoGP 2026 será en Brasil, el país sudamericano que vuelve al calendario mundialista más de dos décadas después de la última carrera celebrada allí y, además, lo hace en un trazado que ya había visitado a finales de los años 80, aunque desde entonces las cosas han cambiado mucho en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiania, la capital de Goias, en el interior del país.

Los pilotos de MotoGP se encontrarán la próxima semana una instalación completamente renovada, tanto en la pista como en su entorno, edificios y accesos, en un trabajo que todavía a día de hoy se está llevando adelante para que todo esté listo el 20 de marzo, cuando las Moto3 salgan a la pista para el FP1 del Gran Premio de Brasil.

Si nos centramos en el circuito, el renovado Autódromo Ayrton Senna presenta una longitud de 3'835 metros, claramente por debajo de la media del campeonato y muy poco por encima del trazado más corto del calendario, el de Sachsenring, en Alemania, con solo 3.671 kilómetros de longitud.

Trazado anti-Márquez

Esa comparación, precisamente, nos da pie a la primera característica por la que se va a distinguir el trazado goiano, la cantidad de curvas a derechas que dibuja, con nueve de las catorce totales, con solo cinco de ellas a la izquierda. Inicialmente, esta distribución, absolutamente al contrario que en Alemania, donde la mayoría de curvas son a la izquierda, hacen que el trazado brasileño pueda catalogarse como 'malo' para Marc Márquez, un piloto que siempre se ha distinguido por su dominio en los circuitos con más curvas de izquierdas.

Layout del Circuito de Goiania, con una sección de 8 curvas a derecha, entre la 11 y la 4 Foto de: MotoGP

Además de contar con nueve giros a la izquierda, hay un detalle que entraña cierto peligro, ya no solo para Márquez, sino para la parrilla al completo: desde la 11 y hasta la 4, o sea casi toda la parte exterior del trazado, todas las curvas son hacia el lado derecho, lo que significa que al llegar a la curva 5 para hacer el inside, el lado izquierdo de la goma llegará completamente fría, con el peligro que ello supone. Una vez allí, hay tres curvas seguidas a izquierdas (5, 6 y 7), un cambio de sentido a la derecha (8) y dos más hacia la izquierda (9 y 10), antes de entrar en un 'ovalo' casi completo de curvas a derecha.

Se trabaja hasta el último minuto

Las obras del Autódromo Ayrton Senna de Goiania se pueden seguir prácticamente en directo en la página web de la empresa de drones Rota Drone Filmes, en cuya cuenta de YouTube sube vídeos de los avances del circuito que está ya completamente terminado, pero ultimando muchos detalles.

Uno de los que más llama la atención en el vídeo es que los viales y accesos son de tierra y eso, combinado con las lluvias que se anuncian durante toda la semana de gran premio, lleva a pensar que habrá grandes cantidades de barro y que, en parte, la pista se puede ver afectada. De ahí que los primeros entrenamientos será importante tomárselos con cautela y que las motos vayan limpiando el asfalto con el paso de las vueltas, siempre y cuando la lluvia de un respiro a los pilotos.

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