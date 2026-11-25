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Vídeo | Así se vivió la locura del 10º título de Márquez desde dentro: de la caída al fiestón

El nuevo Inside Ducati revive en más de 25 minutos el título de Marc Márquez en Portimao, desde el ensayo secreto del viernes hasta la fiesta del domingo y el abrazo con su futuro compañero Pedro Acosta.

Pol Hermoso

Editado: 25 nov 2026, 13:29

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Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

El viernes por la noche, en Portimao, alguien tenía que explicarle a Marc Márquez que, cuando saliera la cabra, la siguiera. También había que decidir dónde parar la moto, quién llevaría el arrancador y en qué momento debía empezar a rodar el vídeo de la celebración. El equipo de comunicación de Ducati y el entorno del piloto repasaban el recorrido con la pantalla delante. Tenían hasta una señal para darle paso a Gigi Dall'Igna. Solo faltaba que Marc cruzara la meta como campeón del mundo.

El nuevo episodio de Inside Ducati Lenovo Team dedica más de 25 minutos al fin de semana en el que Márquez ganó su décimo Mundial. Y lo mejor de que Ducati hubiese puesto una cámara en aquel ensayo es que, al día siguiente, con la fiesta preparada y el título a una vuelta y media, el protagonista se fue al suelo.

Mira: El Inside de Ducati del GP de Portugal de MotoGP que coronó a Marc Márquez

Al empezar el viernes, las preocupaciones de Márquez eran bastante más terrenales. "Estoy sufriendo con el grip de detrás", admitía tras los entrenamientos del viernes. En el box le señalaban el primer sector como el punto a mejorar, mientras que sus parciales en el segundo y el tercero eran buenos. Marc preguntó si también perdía mucho en el cuarto. La respuesta le devolvió a la primera curva, donde ya se había llevado un susto.

"En la curva 1 he perdido confianza porque me he ido largo. He tocado el verde y estaba mojado", explicaba Márquez. La pintura aún estaba fresca y notaba que las ruedas resbalaban.

Entre esas conversaciones de box, el vídeo se detiene en una aficionada que le entrega una carta. Le cuenta que también sufre visión doble y que la forma en que él afrontó sus lesiones le dio fuerzas para lidiar con su enfermedad. "Tú eres más dura que yo", le responde Marc.

El ensayo secreto de Ducati: "Cuando salga la cabra, que la siga"

La reunión del viernes por la noche permite ver hasta qué punto estaba pensada la celebración. Los responsables de comunicación de Ducati y el equipo de 'Vertical' de Márquez van marcando en la pantalla el recorrido que deberá seguir el piloto después de cruzar la meta. En la primera parada estarán Javi y José. Allí tienen que llevar el caballete, el arrancador y el tótem del Mundial, y colocarse bien a la vista para que Marc sepa dónde detenerse.

Mientras tanto, Jaime ya tiene que estar dentro de la caja negra, con el casco. En cuanto Márquez llegue a la primera marca, se dará paso al vídeo principal. En ese intervalo alguien tendrá que explicarle al recién coronado campeón dónde ponerse, cuándo subir a la escalera y qué hacer después. "Cuando salga la cabra, que la siga".

Aún queda por resolver cómo hacerle llegar la cuenta atrás a Dall'Igna y quién le avisará de que ya puede hablar. Y todo esto, por supuesto, contando con que el sábado Marc llegue a meta.

"No me lo creo": la reacción de la familia Márquez a la caída

El sábado, Márquez volvía al box tras la clasificación con un "¡Salvado!". Horas después, en la sprint, iba tercero y tenía el título en la mano cuando se cayó en la curva 7, a una vuelta y media del final. El "Inside" recoge la reacción de sus padres. "No me lo creo", suelta su padre. "¡No, Marc!", dice su madre, con ese tono de quien aún puede echarle la bronca desde el otro lado de la pantalla.

"¿Todo está bien? ¿Estás bien?", le pregunta Dall'Igna cuando vuelve al box. Marc le dice que sí y le explica que estaba lloviendo, que había aflojado en la curva 5 y que tendría que haberlo hecho un poco más en la 6 y la 7. Gigi le resume lo que faltaba con dos palabras. "Diez kilómetros". "Sí, me han quedado diez", responde Marc, ya riéndose. Se ríen también los mecánicos. "Ahora tenemos que trabajar más duro para mañana", remata.

Álex tampoco le deja pasar una cuando se lo encuentra ante los medios. "Tío, ¿qué haces cayéndote?", le reprocha su hermano. Marc se ríe otra vez. "Bueno, es que ha empezado a llover más".

Una hora pensando en la caída y un "vamos con medias y gas"

El domingo por la mañana, en el box se oye más de una vez eso de "muy nervioso, muy nervioso". Cuando se sientan a repasar la víspera, le preguntan a Márquez si habrá visto la caída mil veces durante la noche. "No tantas, pero sí que cuando me he levantado esta mañana he ido al baño y he estado allí, he ido al baño a cagar y he estado allí una hora solo pensando en eso". Y, entre risas, propone pasar página. "Pero no la miremos más, ¿no?".

Cuando toca decidir los neumáticos, Marc zanja la discusión con un "vamos con medias y gas". Luego, en carrera, hubo bastante menos gas del que prometía la frase. Márquez nunca se sintió cómodo y acabó octavo, que era suficiente para ganar su décimo Mundial, el octavo en la categoría reina, e igualar a Giacomo Agostini.

Para un piloto que en Mugello, a su regreso tras pasar por el quirófano, estaba a 102 puntos del líder, aquel octavo puesto valía más que muchas de sus victorias.

Ahora sí, que salga la cabra

El domingo se pudo poner en marcha el plan del viernes. Salió la cabra, Agostini le entregó el casco dorado y Márquez celebró a gritos. En el box aparecieron las pelucas, las cabezas pintadas de rojo y de todos los colores, y los coros de Freed from Desire y We Are the Champions. Para entonces ya daba igual quién tenía que dar paso a quién. Marc acabó en la piscina.

Cuando sale del agua, una niña se acerca y le pregunta, riéndose, si le han tirado. Márquez cuenta que había pedido cuidado, que el año pasado la cosa acabó mal, y enseguida le devuelve la broma. "El cabello rojo te queda bien".

Entre el ruido de la fiesta también hay tiempo para dos abrazos. Uno con Diogo Moreira, amigo de Marc, al que el campeón le hace una broma sobre lo que puede pasar el año que viene. Y otro con Pedro Acosta, que se acerca a felicitarle. "Ya te llegará a ti", le dice Márquez, hablando de ganar un Mundial de MotoGP. "Ya veremos", contesta el murciano, que en 2027 tendrá al campeón al otro lado del box de Ducati.

Todavía queda una última conversación con los ingenieros y mecánicos. Alguien propone seguir la fiesta en Ibiza y Marc corta rápido. "No, no, que mañana tengo media day". Luego recuerda lo que le había dicho la víspera a uno de sus ingenieros. "No mires los datos. Mañana haré lo mínimo". En el equipo hubo quien apostó por un podio. El ingeniero que había hablado con Marc pronosticó un noveno. Se equivocó por un puesto.

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