Vídeo: el aplauso irónico de Márquez a los comisarios de MotoGP tras ser sancionado

Marc Márquez y Pedro Acosta han protagonizado este sábado en Tailandia el primer gran duelo de la temporada 2026 de MotoGP. La caída del favorito a ganar la carrera al sprint del Gran Premio de Tailandia, Marco Bezzecchi, abrió la puerta a que catalán y murciano se jugaran el triunfo, dando lugar a un enfrentamiento intensísimo, y que acabó con una acción y una sanción polémicas.

Tras pasarse y repasarse en varias ocasiones, especialmente en la curva 12, con Acosta buscando pasar a Márquez pero el vigente campeón resistiendo a la salida del viraje, la penúltima vuelta deparó un error del corredor nacido en Cervera en la curva 5, lo que permitió que el 'Tiburón de Mazarrón' tomara la delantera. El de Ducati trató de recuperar la delantera, de nuevo en la curva 12, pero ambos se tocaron, y tuvo consecuencias para el #93.

Márquez rebasó a Acosta pasado, soltando frenos, respecto a la trayectoria ideal en el viraje, y el #37, en lugar de tratar de hacer el 'lacito' como su rival había hecho ahí previamente, se fue por el exterior, sin poder hacer la curva por la trayectoria de Marc. Los comisarios pasaron a estudiar la acción, y a apenas tres curvas del final, mandaron un mensaje al 'dashboard' de la Desmosedici para que el ilerdense cediera la posición al murciano.

El nueve veces campeón del mundo aceptó a regañadientes y la victoria fue a parar a Acosta, primer líder del Mundial de Pilotos en la categoría reina al manillar de una KTM. Pero a Márquez no le gustó lo ocurrido, ni la decisión de los comisarios, al considerar que este año quieren ser más "tiquismiquis", ni sobre todo el 'timing', al anunciar la penalización con muy poco margen para cumplirla, tanto que valoró no hacerlo. Como consecuencia, al término de la sprint, Márquez lanzó un aplauso irónico al Panel comandado por Simon Crafar para mostrar su descontento, como destacó la retransmisión de DAZN y puedes ver en el siguiente vídeo.

"No estoy de acuerdo. Hay que adaptarse a las nuevas normas, están un poco más tiquismiquis ahora. Pues nosotros nos adaptamos. Al menos, para bien o para mal, que se hable de MotoGP. Lo que me enfada es que, si quieren ser más estrictos, si quieren ser como la F1, que no manden el mensaje en la última curva. Que lo manden en la curva 3, no un minuto y medio después. No esperaba la penalización, y pensaba en no hacerla, porque la vi en la curva 11, pero luego pensé que iban a ser tres segundos de sanción, y por eso la he hecho", fue la valoración del español tras la carrera.

Pero las cámaras de DAZN también captaron otra conversación de Marc con su jefe en Ducati, Gigi Dall'Igna, en la que explicaba por qué no estaba de acuerdo con la decisión: "Estaba delante [de Pedro], ¿eh? Pero yo estaba delante. Si él me hubiera adelantado y yo le empujo fuera, me hubiera ido fuera también. Estaba en la pista y el contacto ha sido cuando estaba bastante delante... Pero bueno, ya está. He cedido una posición porque si no me penalizaban con tres posiciones". Dall'Igna le responde: "Tú lo has hecho perfecto".

El jefe del equipo oficial de Ducati, Davide Tardozzi, fue bastante duro con su valoración justo al acabar la carrera, en declaraciones a la realización internacional de MotoGP: "Marc no tocó a Pedro, no fue fuera de la pista. Creo que la sanción es la justa. Seguro que Márquez habría hecho lo mismo".

Acosta, por su parte, no se mojó directamente sobre si estaba de acuerdo o no con la sanción, pero sí dejó claro que prefería quedar segundo a ganar por ser dejado pasar por un rival: "Al final con el calor que hace es complicado parar la moto, a veces es mejor soltar los frenos. Si no hubiera habido sanción estaríamos en las mismas. Me ha pillado un pco en tierra de nadie, no entendía muy bien lo que estaba pasando, hubiera preferido acabar segundo que ganar de esta manera", concluyó.