Vídeo: los 7 adelantamientos que probó Márquez a Bagnaia en Aragón

Marc Márquez recordó en Motorland al de antes de su grave lesión en 2020. El piloto de Honda se mantuvo las 20 primeras vueltas de la carrera a rueda del líder Pecco Bagnaia, estudiándolo para intentar asestarle el golpe definitivo en la parte final.

"Al principio traté de guardar neumáticos, pero he tenido que apretar para poder seguirle”, comentó Márquez.

A tres vueltas para el final empezó la acción. Marquez se lanzó primero en la curva 5, pero se abrió demasiado y Bagnaia recuperó la posición. De nuevo lo probó en la chicane de la 14-15, con idéntico resultado.

En el penúltimo giro se repitió la historia en esos dos puntos, pero pasó lo mismo, así que Márquez decidió cambiar de estrategia en la última vuelta. Al llegar a la curva 1 le metió la moto sin contemplaciones, pero el de Ducati aguantó y le pasó en la salida. De nuevo en la 5 lo intentó y el #63 le pasó en aceleración.

"Por intentarlo no ha sido, así soy yo. Me costaba, ha habido un momento de la carrera que no sabía si intentarlo o no. Si no lo probaba no me quedaba tranquilo. Lo he intentado en todas las partes del circuito. Prefería intentarlo aún a riesgo de irme al suelo en el intento. Sabía que tenía las de perder, porque aunque le pasaba en la recta de atrás él me recuperaba siempre", dijo el ocho veces campeón del mundo.

La carrera se acababa y el del Repsol Honda, casi a la desesperada, le adelantó en la 12. Allí se fue largo y dejó la victoria en manos de Bagnaia, que se defendió como nadie para proclamarse merecido ganador del Gran Premio de Aragón y estrenar así su palmarés de victorias en MotoGP.

"Sabía que iba a intentar pasarme en frenada, que lo probaría al final porque era más cómodo ir a rebufo", dijo Bagnaia. "Creo que ha intentado pasarme siete veces y he pensado que no le podía dejar hacer ni una curva delante. Ganar así me gusta más".

