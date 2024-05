Vídeo: ¡adelantamiento en la última vuelta de Márquez a Bagnaia!

La carrera del Gran Premio de Francia 2024 de MotoGP fue todo un espectáculo, de principio a fin. La salida nos dejó la remontada de Marc Márquez desde la 13ª posición de la parrilla, mientras que por delante, Pecco Bagnaia consiguió superar a Jorge Martín, y serían esos tres nombres los que protagonizarían un final de infarto.

Los tres pilotos se encontraban uno detrás de otro cuando comenzó la última vuelta de la carrera principal del domingo en el circuito de Le Mans, pero todos ellos querían conseguir el triunfo, lo que hubiera supuesto un gran golpe de autoridad. El madrileño era quien más papeletas tenía, ya que estaba al frente, pero el italiano quiso devolvérsela en las primeras enlazadas.

Sin embargo, esa batalla dio alas al de Cervera, quien se puso detrás de la Ducati oficial esperando su momento, uno que llegó en la llamada chicane de 'Chemin des Boeufs', o como se le suele conocer en español, 'Camino de los bueyes'.

Marc Márquez se tiró desde muy lejos por el interior de Pecco Bagnaia para conseguir esa valiosa segunda posición en la carrera, lo que restó puntos al italiano y acercó al catalán por el subcampeonato. La diferencia entre ellos se quedó en tan solo dos unidades, con 91 a favor del piloto oficial de Borgo Panigale, mientras que el de Gresini sumó 89, pero ambos se alejaron del ganador de la jornada y máximo beneficiado de esa lucha, Jorge Martín, quien ya ostenta 129.

Tras cruzar la línea de meta en el Gran Premio de Francia 2024 de MotoGP, el de Cervera acudió a hablar con los medios de comunicación y habló sobre ese adelantamiento en la última vuelta

Tras cruzar la línea de meta en el Gran Premio de Francia 2024 de MotoGP, el de Cervera acudió a hablar con los medios de comunicación y habló sobre ese adelantamiento en la última vuelta: "Lo más impresionaste es que cuando iba solo tenía el ritmo, y les iba dando caza, y al final estaba ahí, intentando adelantar durante cinco vueltas a Pecco, estaba frenando muy tarde".

"En la última vuelta dije, le voy a intentar, y él ya me conoce, solo quería hacerlo en esa última vuelta, porque si fallaba, ya no me cogía Bastianini", sentenció Marc Márquez sobre esa maniobra que le dio el segundo puesto por segundo gran premio consecutivo.

