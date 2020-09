Quartararo "¿La victoria en Montmeló? El mejor momento de mi vida"

Quartararo dominó las dos primeras rondas de la temporada en Jerez, pero en los siguientes cinco grandes premios desde Brno hasta Misano solo sumó 33 puntos y no subió ninguna vez al podio.

El pasado domingo volteó la situación en Barcelona, donde consiguió su tercera victoria del año y recuperó el liderato en la clasificación por ocho puntos.

"Fue el mejor momento de mi vida, sinceramente", dijo Quartararo. "Mejor que los dos de Jerez, porque cuando llegas en un buen momento y ganas, lo esperas y sabes que lo vas a hacer bien".

"Pero luego, tienes cinco carreras seguidas en las que no lo estás haciendo tan bien, llega la victoria, no sólo el podio, y es increíble".

"Muchas emociones, me acordé de mi familia, que me estaba viendo. Hablé con mi hermano justo antes de la salid, porque volví al box y me envió un mensaje".

"Tenía total confianza, me sentía muy bien y sinceramente, es genial estar de nuevo delante".

Crónica del GP de Catalunya: Quartararo se lleva una carrera de supervivencia en Montmeló

El Diablo calificó la primera carrera de Misano, donde esperaba aprovechar los problemas de Ducati epr acabó en el suelo y cediendo el liderato a Andrea Dovizioso, como el peor momento de la temporada hasta ahora.

"En 2020 creo que ha sido Misano 1", contestó cuando se le preguntó cuál había sido el peor momento del año.

"Hablamos con el equipo, sabíamos que las Ducati no iba tan bien. Necesitábamos hacer un gran resultado y me caí".

"Así que ese fue uno de los peores momentos del año. Pero también, cuando haces tres carreras seguidas, Austria y Brno, donde sumamos 20 puntos en tres carreras, sufrimos mucho".

"Este año hemos tenido un momento en el que nos ha costado mucho, pero, en los momentos difíciles seguí trabajando duro, aún más duro. Por lo tanto, es genial estar de nuevo al frente".

Las fotos del GP de Catalunya