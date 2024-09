"La victoria de Márquez no me ha sorprendido, la esperaba antes", dice Alberto Puig

Aunque luchó por mantenerlo en su equipo todo lo que pudo, cuando Alberto Puig, ex piloto, entendió que Marc Márquez había tomado la decisión de dejar Honda para subirse a una Ducati privada del equipo Gresini, no solo no puso palos en las ruedas del ocho veces campeón, sino que aplanó el camino para que cumpliera su deseo.

"Cuando Marc nos dijo que quería irse nos dolió en el alma pero como expiloto y jefe de equipo, y Honda, como fabricante, entendimos que debíamos facilitarle las cosas, porque nos lo había dado todo y él no se encontraba a gusto. Marc quería ponerse a prueba, quería saber si seguía siendo competitivo", explica Alberto Puig en una entrevista con El Periódico de Catalunya, en la que recuerda la generosidad del fabricante nipón con el corredor. "Creo que no se ha valorado y reconocido, ya no digo agradecido, el papel de Honda, que fue muy generosa y comprensiva con Márquez, que sí lo ha agradecido públicamente", dice.

El propio Márquez explicó que el miércoles, a su llegada a Misano, reunió a su antiguo equipo en Honda y se fueron a cenar.

Puig, que no pudo asistir a ese encuentro, asegura que entendió perfectamente los planteamientos de Marc. "No solo lo entendí, sino que le ayudamos, porque me pareció muy honesto. Yo sabía que en cuanto Marc se subiese a una moto competitiva volvería a ganar carreras. Jamás dudé de eso", expone.

"Me alegré muchísimo de la victoria de Marc…y la esperaba, esperaba que ganase antes, pero me ha sorprendido mucho la diferencia que hay entre la Ducati de este año y la del 2023", expone el hombre de HRC.

"Creo que no se ha valorado y reconocido, ya no digo agradecido, el papel de Honda, que fue muy generosa y comprensiva con Márquez, que sí lo ha agradecido públicamente"

"Creo que esa diferencia, que es importante, ha impedido que Marc ganase carreras a principio de temporada. Eso y que Pecco Bagnaia, Jorge Martín e, incluso, Enea Bastianini, están pilotando muy bien y son tres grandes pilotos", apunta, señalando, según su criterio, una gran diferencia entre el prototipo GP23 y GP24.

"Sí me he llevado una sorpresa y por eso digo que aún tiene más mérito lo que acaba de lograr Marc, ganar con una moto del año pasado a las oficiales. No estoy metido en Ducati, pero llevo muchos años aquí, viendo y analizando las carreras y la diferencia entre la Ducati de este año y la del pasado año es grande, por eso el mérito de ganar en Aragón es inmenso".

Un triunfo que Puig cree que pone al piloto de Gresini en la lucha por el título.

"Todos estamos pensando en lo competitivo que será el año que viene con la Ducati oficial y toda una fábrica arropándole, pero yo no le descartaría todavía en la pelea por el título de este año. Está a 70 puntos del líder, pero quedan ocho fines de semana, muchos puntos, muchos. Ahora vienen muchos grandes premios seguidos, si te ocurre algo en alguno de ellos, lo puedes pagar en el siguiente. No sé, yo soy incapaz de decir que Marc no ganará el título este año", zanja el catalán.