Bezzecchi gana en Indonesia y Martín, tercero, recupera el liderato; Márquez, sexto

Mandalika (Enviado Especial).- Esta vez no hubo fuego amigo en la salida del GP de Indonesia de MotoGP, llegando a la primera curva delante Marco Bezzecchi, pero recuperando en la aceleración la cabeza de carrera Raúl Fernández, el poleman, un liderato que mantuvo durante 19 vueltas, las que aguantó el italiano a rueda del de Trackhouse antes de adelantarle y escaparse, inmediatamente, a más de un segundo y medio con dos vueltas rapidísimas.

Tercero en el podio acabó Jorge Martín, que esta vez no logró salir bien en parrilla (quinto) y se vio relegado a la sexta posición, lo que le obligó a ir en remontada y llegar al tercer puesto ya sin opciones de atrapar a los dos de delante.

Con todos los pilotos eligiendo neumático blando delantero y medio trasero, las Aprilia fueron muy superiores, en especial Bezzecchi, que tras adelantar a Fernández marcó la vuelta rápida en carrera (1.29.960, nuevo récord) cruzando la meta a más de cuatro segundos de Raúl y a 6.8 de su compañero en el equipo oficial Aprilia.

Pese a terminar tercero, Martín logró recuperar el liderato del Mundial que había perdido el sábado a favor de Marc Márquez, que se vio superado por el propio Martín, y luego por Pedro Acosta y Ogura. Con el que será su nuevo compañero de equipo en 2027 mantuvo una lucha en la que se fueron dejando adelantar, debido al problema de la presión de los neumáticos, un problema que acabó permitiendo a Ogura recuperar una distancia importante y llegar a la pareja de españoles, a los que acabó adelantando para cruzar la meta cuarto en un historiaco poker para la casa de Noale.

Acosta cruzó la meta quinto, por delante de Márquez, que con la sexta posición a 16.8 segundos del ganador, pierde de nuevo el liderato, ahora en manos de Martín con dos puntos sobre el de Ducati y 46 sobre el ganador, Bezzecchi, que recorta ligeramente la desventaja con su compañero de equipo.

Alex Márquez acabó séptimo la carrera, a seis segundos de su hermano Marc, mientras que Fabio Di Giannantonio, tercero en parrilla de salida, solo pudo ser octavo a casi 20 segundos y casi perdiendo la posición con Fabio Quartararo, que cruzó a solo una décimas del italiano, completando el top 10 la KTM de Enea Bastianini. Brad Binder fue 11º, por delante de las Honda de Luca Marini y Johann Zarco.

El Mundial para ahora una semana antes de viajar a Australia, donde dentro 15 días se celebra la última carrera de la historia en Phillip Island.

Clasificación carrera MotoGP del GP de Indonesia 2026: