Un Bagnaia inquebrantable se lleva la sprint en Mugello por delante de Márquez

Después de la bofetada que se llevó el sábado pasado, al irse al suelo cuando lideraba el pelotón en Montmeló, el actual campeón no dio opción a nadie e hizo buena la pole que había logrado unas horas antes. Esta es la primera victoria en una carrera corta desde la que se adjudicó hace un año, en Austria. Habrá que ver, en cualquier caso, si la sanción de tres plazas que arrastra el turinés, tendrá un efecto determinante en su puesta en escena de este domingo.

Marc Márquez siguió reivindicándose a su manera, a base de poner todo lo que tiene, y cruzó la meta el segundo, después de batirse en duelo con Jorge Martín y de presionar como pudo a Bagnaia, que se mostró imperturbable.

El de Pramac, por su parte, se fue al suelo completamente solo a cuatro giros del final, cuando circulaba el tercero, y reavivó la pelea por el Mundial, que se aprieta cada vez más. El podio, finalmente, lo cerró Pedro Acosta, que celebró de la mejor manera posible su renovación con KTM, que le promocionará en 2025 a su taller de fábrica.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

La cuarta plaza fue para Franco Morbidelli, que firmó su mejor resultado en lo que va de temporada, mientras que la quinta plaza fue para Maverick Viñales, que se vio incapaz de pelear con su Aprilia con las todopoderosas Ducati.

Brad Binder finalizó el sexto, justo por delante de Fabio Di Giannantonio (séptimo) y de Alex Márquez, que terminó el octavo. Aleix Espargaró (noveno) y Raúl Fernández cerraron el top ten, del que se quedaron fuera, una vez más, todos los representantes de los constructores japones. El primero de ellos en concluir fue Alex Rins, que lo hizo a más de 14 segundos del ganador. No terminaron ni Joan Mir, ni tampoco Miguel Oliveira y Fabio Quartararo, que protagonizaron un incidente que les dejó a ambos fuera de combate.

Las declaraciones en el podio:

Bagnaia: "Increíble, he disfrutado todas las vueltas, al final ha sido un poco duro, la moto ha funcionado muy bien, mañana será muy duro, pero disfrutar de una victoria delante de esta afición es buenísimo, después de cuatro carreras sin ganar volver al primer puesto es increíble".

Márquez: "El ritmo era muy bueno, Pecco iba un poco más rápido, pero hemos estado cerca. Eramos cuartos en parrilla y la salida no ha sido buena, hemos tenido dificultades, pero en carrera me he sentido bien y espero mañana poder estar en la lucha por el podio".

Acosta: "Estamos mejorando mucho los sábados, somos más competitivos en la clasificación, muy contento por el equipo, estamos trabajando muy bien. Estamos más cerca de lo que esperábamos de los primeros, estamos en el buen camino".

Clasificación carrera Sprint de MotoGP del Gran Premio de Italia 2024: