Viñales: "Ducati sigue igual, y el resto hemos dado un paso atrás"

Maverick Viñales no tuvo, aparentemente, el mejor fin de semana en Sachsenring. Especialmente en la carrera larga del domingo, ya que el piloto de Roses tuvo que retirarse pasadas unas vueltas después de romper el motor de su Aprilia.

Sin embargo, este cero en el Gran Premio de Alemania no le ha perturbado, sino todo lo contrario. El piloto de Girona considera "importante" este contratiempo, ya que en la marca de Noale han podido encontrar varias respuestas al analizar la unidad rota sobre por qué no era rápido en las últimas carreras, a pesar de que sí se encontraba para mostrar más velocidad.

Este jueves, en su llegada a Assen para el Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana, el #12 se mostró confiado de cara al futuro y queriendo sacar soluciones del contratiempo de la cita teutona en un encuentro con los medios, entre los que se encontraba Motorsport.com.

"En Sachsenring, dentro de lo malo del fin de semana, descubrimos muchas cosas que fueron positivas para nosotros, porque no entendíamos por qué no estábamos al nivel si me noto muy bien pilotando, la moto es fuerte... Entonces entendimos que había un problema en el motor. Lo entendimos muy rápido", dijo claramente el catalán.

"Ha sido muy importante lo que se ha analizado dentro del motor para entender que ahora viene Assen, que es un buen circuito para nosotros, y no tener errores. Empezar ya al 100 por 100, no ir en contra e intentar apretar al máximo desde el inicio", continuó sobre lo que espera para este fin de semana.

"Hay muchas veces que no depende de uno mismo. Hay más gente trabajando en el equipo, y no todos somos perfectos. Hay que entender que en las últimas carreras ha habido problemas, algunos fallos, en Le Mans, Jerez... Pueden pasar, y hay que entenderlos y volver al nivel con el que estábamos", añadió.

Además, Viñales también fue preguntado sobre si se puede ganar una carrera viendo el nivel de Ducati, y fue claro en su respuesta: "En realidad, el resto hemos dado un paso atrás. Y Ducati sigue igual. Hay que volver al nivel, a apretar e insistir. Hay que confiar e insistir, y saldrá", dijo para finalizar.

Te podría interesar: Ducati, un dominio que no se veía en MotoGP desde 2003