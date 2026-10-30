MotoGP GP de Malasia

Varios pilotos de MotoGP denuncian el estado del asfalto de Sepang: "Es como una pista de motocross"

El retraso en las obras de reasfaltado ha provocado que varios pilotos de MotoGP se quejen del deterioro del circuito de Sepang.

Rachit Thukral Rubén Carballo Rosa

Editado: 30 oct 2026, 11:33

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La mayoría de los pilotos de la parrilla de MotoGP han denunciado este viernes un grave deterioro del asfalto en el Circuito Internacional de Sepang, de cara al Gran Premio de Malasia de este fin de semana.

Varios corredores han revelado que les han golpeado trozos sueltos de asfalto durante las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, lo que ha provocado que alguno haya sufrido contusiones leves.

Dado que el circuito de Sepang acogió en febrero el primer test de la pretemporada, los pilotos pudieron comparar directamente cómo ha cambiado el asfalto en los últimos meses, y las imágenes muestran que la superficie se está desintegrando en varias zonas.

Estaba previsto que todo el circuito se reasfaltara este año a tiempo para la cita de MotoGP, pero las obras tuvieron que retrasarse por motivos imprevistos. El estado del trazado ya fue tema de debate durante el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 celebrado en Malasia a principios de este mes, y es probable que los monoplazas agravaran aún más el problema.

Luca Marini, piloto de Honda, se pronunció espontáneamente sobre el estado de la superficie de la pista y señaló que casi todo el circuito estaba en malas condiciones.

"Las condiciones son realmente difíciles, realmente extrañas", afirmó el piloto de la escudería oficial de HRC. "El asfalto está completamente destrozado, así que solo tenemos que encontrar la manera de salir adelante lo mejor posible. Tenían que haberlo reasfaltado, y no lo hicieron. Ya era un desastre el año pasado, sobre todo en las curvas 14 y 2. Ahora todas las curvas son un desastre, salvo la 7 y la 8".

Luca Marini, Honda HRC

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Cuando se le preguntó si le preocupaba que los restos que salieran disparados del asfalto causaran problemas en la salida, el #10 respondió: "En cualquier momento puede pasar algo. Solo tenemos que tener cuidado y sobrevivir a estas condiciones, porque es lo mismo para todos. Pero en la salida, en la primera frenada, [habrá que esperar] muchas piedras para los que vayan detrás. Así que es mejor salir delante".

Fabio Di Giannantonio, del VR46, que terminó quinto en la Práctica de la tarde, sugirió, medio en broma, que los pilotos deberían llevar protectores pectorales para protegerse de los restos que salían disparados.

"Es una pista de motocross, ahora tenemos que llevar protector pectoral. Salen muchas piedras del asfalto. Me dieron un montón de piedras cuando hice la práctica de salida detrás de otro piloto", afirmó. "Nunca es bueno que pasen este tipo de cosas en el asfalto, cuando las motos rayan el asfalto, al final. Para nosotros, con las motos, nunca es bueno. Pero es lo que hay, así que no sé qué podemos hacer de aquí a mañana".

El vigente ganador del GP de Malasia, Alex Márquez, restó importancia al grado de deterioro de la pista en comparación con el año pasado, pero admitió que las condiciones eran límite en varios tramos.

"Esperaba algo peor porque muchos pilotos de Fórmula 1 hablaron muy mal del asfalto. Es cierto que el año pasado nos dijeron que habría asfalto [nuevo]. No es así. Así que esperemos que para el año que viene esté listo".

Álex Márquez, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Para mí, [la superficie] está igual que el año pasado. Pero es cierto que hay tres o cuatro puntos que están realmente al límite, al límite de ser imposibles de pilotar e inseguros. Hay curvas en las que falta parte del asfalto. La 14 es la que está peor. Y es ahí donde se ven más caídas. Pero es lo que hay. No tendremos ninguna solución para este fin de semana. Así que no me voy a quejar. Simplemente intentamos adaptarnos a las circunstancias".

Marc Márquez se hizo eco en gran medida de la opinión de su hermano, aunque no llegó a calificar las condiciones de peligrosas. "Sinceramente, no noto mucha diferencia en comparación con el test de febrero. Es hora de reasfaltarlo, como ya dijimos el año pasado, pero no es peor que en el test", indicó.

Joan Mir, de Honda, arrojó algo de luz sobre los puntos de la pista que están peor: "La pista no es muy buena. Salen piedras del asfalto. Creo que la situación está al límite, sobre todo en las rectas. Hay algunas curvas que son bastante complicadas. Como la 12, la 9, la 1 o la 4. Es un poco complicado. Pero tenemos que adaptarnos".

Alex Rins, de Yamaha, también denunció las condiciones del trazado: "El asfalto de este circuito está un poco al límite. Está al límite porque, por ejemplo, en la primera o la última curva, en cuanto abres el gas, está muy deteriorado, así que es fácil perder el control de la rueda delantera".

Sin embargo, también hay corredores, como Pecco Bagnaia, que creen que la situación en Sepang no dista mucho de la que conocían: "En mi opinión, el asfalto está igual que en los test, ni más ni menos. Tenían que haberlo reasfaltado, pero han tenido problemas, debido a la guerra, para enviar los materiales necesarios, así que ni siquiera se les puede culpar. Y ya sabíamos desde hacía tiempo que en esta carrera no tendríamos asfalto nuevo. Pero está bien así, ya lo sabíamos", comentó el italiano de Ducati.

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