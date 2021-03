Rossi detuvo el cronómetro en 1:55.708 este domingo, en la segunda jornada del test de pretemporada de Qatar, dos décimas más lento que el día anterior, el primero de trabajo sobre la pista.

Las conclusiones el sábado no fueron del todo negativas, pese a que entonces ya dijo que el resultado no había sido bueno. Peor le fue el domingo y la distancia con Fabio Quartararo, el piloto francés que le reemplaza en el equipo oficial, fue enorme.

“Fue difícil porque no fui rápido desde el principio. Probamos muchas cosas pero no encontramos una solución”, explicó el italiano al final del día.

“Sufrimos especialmente en aceleración por falta de agarre en el tren trasero. Probamos muchas cosas distintas de puesta a punto, y ahora tenemos dos días para analizar los datos”, trató de poner calma Rossi, que se mostraba contrariado.

Además de los dos pilotos oficiales y Franco Morbidelli y el propio Rossi, Yamaha cuenta en Qatar con la ayuda del nuevo piloto de pruebas, Cal Crutchlow, del que Valentino espera información que pueda ser valiosa.

“Las aportaciones de Cal sol importantes porque acaba de salir de Honda, y sus ideas son interesantes”, apuntó.

Sin embargo, la nueva M1 2021, que sobre el papel debía volver sobre sus pasos para seguir la línea del chasis de 2019, no acaba de hacer el paso para el #46.

“Trabajamos con los dos chasis, el de 2021 y el del año pasado. Mi idea es que la moto de este año es muy similar a la de la temporada pasada, no es similar a la de 2019”, que era el objetivo.

“Tenemos otras cosas que probar. Es como si tuviéramos que encontrar un equilibrio distinto de la moto para salir de las curvas más rápido”, se aventuró a precisar.

Un dato curioso es que el debutante Luca Marini, hermano de Valentino, acabó por delante de él en esta segunda jornada.

“Al final tuve un problema con la moto y no pude dar una vuelta rápida”, lo justificó.

En resumen, Rossi no estaba contento, y sin caer en el desánimo, es consciente de que las cosas están, ahora mismo, como el año pasado.

“La posición no es fantástica y mi ritmo, tampoco. No me sentí cómodo y no soy suficientemente rápido. Tenemos que buscar otro camino con vistas al próximo test”, zanjó.

