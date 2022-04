La visita de Valentino Rossi, talismán para los pilotos del VR46

Cargar el reproductor de audio

Los dos jóvenes corredores del Mooney VR46 Racing Team lograron la mejor clasificación conjunta de la temporada al conseguir Marco Bezzecchi su mejor resultado en su primera temporada en la clase superior, al meterse directamente en la Q2 y clasificar sexto en parrilla. Luca Marini, el hermano de Valentino Rossi, tuvo que luchar un poco más, pero se ganó el pase a la Q2 desde la Q1 y acabó con el octavo mejor tiempo, ambos saldrán desde la parte noble de la parrilla este domingo, todo ello el día en que el astro italiano regresó al paddock de MotoGP por primera vez desde su retirada.

“Es siempre algo muy bonito tener a Valentino, ha estado muchos años en este paddock y llevamos mucho tiempo con él, también ha estado en la pista para ver como pilotamos”, explicó Bezzecchi al final del día.

“Le he visto muy relajado y tranquilo en el box, me ha dicho que me ha visto bien en pista, pero que algunas veces tomo más riesgos de la cuenta, y tiene razón. Es muy bueno para nosotros verlo por aquí, tiene un moto de explicarte las cosas muy particular y estimulante”, confesó el rookie.

Para Luca Marini, la presencia de su hermano en el box y en la pista, y sus consejos han sido muy efectivos.

“Ha sido una gran ayuda, es un verdadero placer ver como todavía tiene una gran pasión cuando habla y se fija en las cosas, ha sido muy bonito tenerle aquí”, ha explicado Marini.

“Además, estamos hablando de alguien que tiene un ojo para este deporte que no tiene ninguna otra persona en el mundo, ha corrido hasta el pasado año en MotoGP después de toda una vida, y era uno que ha ido rápido”, dijo entre risas el hermano pequeño de Valentino.

Marini aseguró que Rossi “es capaz de ver muchas cosas”, y le pidieron si podía explicar en qué le habían ayudado sus consejos.

“Ha sido un poco todo, te dice muchas cosas, como se comporta una moto u otra, la marcha que lleva cada uno en cada curva, él es capaz de ver desde fuera de la pista todo lo que nosotros sentimos encima de la moto”, zanjó el de Urbino.

Valentino Rossi 1 / 1 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images