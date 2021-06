Aunque hace muchos años, primero con Jorge Lorenzo en sus inicios en MotoGP, y después con Nico Terol y Marc Márquez en Moto2, la producción de Dorna implementó un sistema para medir las pulsaciones de los pilotos en pista, no fue hasta el Gran Premio de Japón de 2019 que la realización de la señal de televisión de MotoGP pudo retomar la idea y crear un sistema para poder ver, en tiempo real, las pulsaciones por minuto de Maverick Viñales. El de Yamaha constató una media de 113 latidos, muy lejos de lo que se podía imaginar en un deportista en pleno esfuerzo.

"Viñales, hace dos años, nos pidió si podíamos hacer 'heartbeat' y retomamos la idea con más profesionalidad. La clave fue Maverick, y gracias a él hemos podido establecer un método", explica a Motorsport.com el responsable de la televisión del Mundial.

Poco a poco, otros pilotos se prestaron a llevar el medidor. Uno de ellos fue el australiano Jack Miller, el pasado año durante el Gran Premio de Estiria, que dio una media en torno a las 160 pulsaciones por minuto. También Viñales lo llevaba ese día.

“O Viñales es una serpiente o su corazón no funciona”, dijo entonces el australiano cuando le recordaron la media de Maverick comparada con la suya.

“He visto la comparativa y mientras yo estaba en 160 pulsaciones, él iba a 120 o menos. Y estoy seguro de que mi corazón, en ese momento, no estaba al máximo”, apuntó el ahora piloto de Ducati.

En las últimas carreras uno de los pilotos que habitualmente lleva el medidor es el francés Fabio Quartararo, y este viernes, en Barcelona, se ha estrenado el italiano Valentino Rossi, que a sus 42 años se ha prestado a medir su ritmo cardiaco.

A falta de los datos oficiales, por la televisión se ha podido ver al italiano con un pulso ligeramente más acelerado que el de El Diablo, que tiene 20 años menos que Valentino.

“Por lo que vi, tenía aproximadamente entre 150 y 160 latidos por segundo, y eso no está mal”, explicó Rossi cuando le preguntaron por la experiencia.

“Por lo general, entrenamos para estar más o menos en ese rango, así que el resultado fue el que esperábamos”, añadió.

Aunque la media de latidos del corazón por segundo de Rossi era más alta que la de Fabio, y en su momento que la vista en Maverick, el italiano tiene su propia teoría al respecto.

“En los últimos años he entendido que la frecuencia cardíaca varía mucho de un deportista a otro. Puede haber una persona que esté en perfecta forma y tengan 180 pulsaciones, pero eso no quiere decir seguro que si a otro le late el corazón a 120 se canse menos”, valoró.

Medición ritmo cardiaco de Rossi y Quartararo

En el plano más competitivo, Valentino concluyó la primera jornada del Gran Premio de Catalunya 19º, a 1.6 segundos de la referencia marcada por Johann Zarco.

“Esta mañana no me había ido mal. Solo estaba en el puesto 15, pero cambié neumáticos y me sentía bastante bien. Por la tarde, en cambio, seguimos un camino en la puesta a punto que me ha fastidiado bastante, porque no podía pilotar bien la moto. Frenaba fuerte pero luego no podía entrar en la curva, porque no era capaz de hacer girar la moto. Así que era lento en la entrada. En el FP2 fui bastante lento, pero sobre todo las sensaciones con la moto han empeorado respecto a esta mañana”, resumió su día de trabajo.

Pese a afrontar ya el séptimo fin de semana de la temporada, Rossi sigue haciendo experimentos en su moto buscando dar con la tecla.

“Son pruebas que se realizan durante el fin de semana de carrera. Últimamente la frenada se ha convertido en algo muy importante, porque los que van fuerte frenan muy tarde. Por lo tanto, hemos tratado de hacer algún cambio para entender si éramos capaces de mejorar en ese aspecto. No ha salido bien, pero es el trabajo normal de un viernes por la tarde, son pruebas que entiendo que hace todo el mundo”, argumentó.

En Barcelona, la gestión de los neumáticos se vuelve en un factor fundamental.

“En esta pista siempre hay poco agarre y los neumáticos sufren mucho, porque hay muchas curvas largas y rápidas, en las que vas mucho rato tumbando. Los neumáticos pierden prestaciones y cuanto más giras, más despacio vas. Se pueden hacer cosas para trabajar en ello, pero al final las características de la pista son estas y debes convivir con ellas”, se resignó.

“El domingo, los que pilotan mejor con poco agarre son los que van más rápido. Desafortunadamente, con la puesta a punto no se puede resolver todo”, zanjó il Dottore.

