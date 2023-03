"Valentino Rossi estará en Jerez", anuncia Uccio Salucci

Cargar el reproductor de audio

Si la cita española que se celebrará el próximo 30 de abril en Jerez no tenía ya suficientes alicientes, uno más se une a la lista: la presencia del legendario campeón italiano Valentino Rossi, propietario del equipo Mooney VR46, en el que corren Luca Marini y Marco Bezzecchi y que este año se marcan el objetivo de lograr, en su segundo curso en la clase reina, su primera victoria.

Así lo anunció el team director de la escuadra italiana, Uccio Salucci, amigo personal del #46, durante una entrevista concedida a Motorsport.com en el pasado test de pretemporada celebrado en Portimao.

Durante 25 años, Salucchi fue mucho más que el asistente de Valentino en los grandes premios, fue su sombra, su mano derecha y la persona que permanentemente estuvo a su lado, convirtiéndose en el director de la VR46 Academy y, desde el año pasado, en el team director del equipo con base en Tavullia que compite en MotoGP.

"Nuestro primer año fue mejor de lo que esperábamos", admite Uccio en referencia al debut en 2022. "Sabía que iríamos rápido, pero no pensaba que tanto", añade.

Aunque en 2021 VR46 tuvo ya una primera experiencia apoyando a Marini en su debut con el equipo Avintia, el pasado año empezaron a volar en solitario con plaza propia.

"Me preocupaba un poco la falta de experiencia en MotoGP de algunos de nuestros mecánicos. Pero lo hicieron todos muy bien. Ahora, en el segundo año, es justo que esperemos más. Espero pelear por el podio cada domingo y lograr una o dos victorias, eso sería un sueño. Pero los objetivos dependerán de la velocidad que puedas ser capaz de demostrar", advierte.

A diferencia de 2022, cuando Marini dispuso de la última versión de la Desmosedici, esta temporada el equipo contará con dos prototipos 2022, por lo que se tuvo que convencer al piloto de ese, sobre el papel, paso atrás.

"Nos sentamos Luca, Valentino y yo en una mesa y lo hablamos, y hasta él [Marini] estuvo de acuerdo en seguir trabajando con la moto que empleó en 2022. Entendimos el año pasado que la Ducati oficial no es una moto fácil de gestionar para un equipo privado como el nuestro. Pramac es una escudería satélite, pero es como si fuera oficial. Tienen mucha experiencia y muchos ingenieros de Ducati. Aquí, no. Nosotros no teníamos tanta experiencia. Luca está encantado con la Desmosedici de 2022, porque la moto va muy bien y se ha mejorado en algunos aspectos", relata.

La situación puede tener un paralelismo a lo vivido el pasado curso con Enea Bastianini en Gresini, donde contó con una moto del año anterior y acabó ganando carreras y el acceso al equipo oficial.

"Yo creo que sí se puede replicar una situación parecida. El cambio de la Ducati de 2021 a la de 2022 era muy grande. Entre la de 2022 y la de 2023, la moto no cambia casi nada".

El que asombró en su debut en la clase reina fue Bezzecchi, que sumó su primer podio y su primera pole position, convirtiéndose en el rookie del año.

"Marco es un talento puro. Simplemente tiene que encontrar la forma de gestionar un poco mejor los fines de semana, porque a veces se pone demasiado nervioso, demasiado tenso. Debe estar tranquilo, y si lo consigue estará en condiciones de ganar carreras. Si todo va bien, en un par de años Bezzecchi puede aspirar al título", advierte Salucci.

Valentino, que se retiró a final de 2021 en Valencia, está cada vez más involucrado en su carrera como piloto de coches y no es fácil verle por los circuitos, uno podría pensar que el italiano ha perdido la pasión por MotoGP.

"No, para nada", responde categórico Uccio. "Él siempre que puede se entrena con los chavales de la Academy, pero tiene que mantener sus compromisos en esta nueva fase de su preparación. Y en casa le gusta estar con su familia. Siempre que puede viene a las carreras y ya te puedo adelantar que vendrá a Jerez. Está muy involucrado con el proyecto de la Academy que, de hecho, es su proyecto. Si Valentino no estuviera involucrado en MotoGP cerraríamos el equipo; yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí", responde la mano derecha de la leyenda, al que, por supuesto, echa de menos tras un cuarto de siglo conviviendo día a día en los circuitos. "Yo echo de menos a Vale. En casa lo veo cada día, pero aquí (en el paddock) me falta, porque hemos estado juntos durante 25 años".

