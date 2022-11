Valentino Rossi: "Ya era hora de que un italiano ganara en MotoGP"

Cargar el reproductor de audio

No podía faltar en la última cita del año, y es que aunque Valentino Rossi trató de mantenerse al margen para dejar a Pecco Bagnaia todo el protagonismo, la leyenda del motociclismo siempre es alguien a seguir. El de Tavullia mostró toda su alegría por su compatriota, el primer piloto de su academia en alcanzar la gloria en MotoGP, trece años después de que él lo hiciera.

P: ¿No hay mejor amanera de hacer un traspaso de poderes?

R: Es la mejor forma, ya era hora de que un italiano volviera a ganar un campeonato del mundo de MotoGP, y que Pecco [Bagnaia] lo hiciera es especial para nosotros.

P: La carrera fue extraña, realmente sufrió…

R: La prueba de hoy fue muy difícil, pero estuve bastante tranquilo porque Pecco volvió a poner la moto como le gustaba en el warm up por la mañana, y lo vi más relajado que el sábado. Estuvo bien la batalla con Quartararo, Fabio hizo una gran carrera, pero no fue suficiente contra Bagnaia.

P: ¿Qué cualidad destaca del nuevo campeón del mundo?

R: Es un piloto que te hace muy partícipe de sus cosas, así que es muy bueno echarle una mano. Esa es una gran cualidad de Pecco, todos los que trabajan con él lo hacen con más gusto.

P: ¿Cómo ve la primera temporada de su equipo en MotoGP?

R: Uccio ha hecho un gran trabajo, porque no era fácil organizar un equipo de MotoGP, aunque también me hicieron trabajar. Pensé que no debía pasar, y en cambio lo hizo, de todos modos, bien hecho por todo el mundo, nos hemos divertido.

P: ¿Tiene ya el nombre de un joven talento para el futuro?

R: De momento queremos subir el listón en la academia con pilotos históricos, porque tenemos chicos fuertes. Tenemos cuatro en MotoGP, y Vietti, que tuvo un gran comienzo. No me olvido de Migno, y espero que podamos encontrarle una moto para el próximo año. Aún no me fijo en los más jóvenes, quizá porque nosotros también hemos crecido, pero creo que lo correcto es seguir ayudando a los nuestros.

P: ¿Qué espera de Bezzecchi y Marini?

R: El año que viene serán muy fuertes, ya el marte entenderemos qué moto tendrán, tanto Luca [Marini] como Bez [Bezzecchi] tienen un gran potencial. Luca está creciendo paso a paso, pero siempre es muy sólido, lo hizo también en Moto2, y casi ganó el campeonato del mundo, mientras que Bez demostró en algunas bonitas carreras lo rápido que puede ser, e incluso consiguió algún podio, así que nos divertimos esta temporada, y estamos preparados para volver a hacerlo en el próximo curso.

