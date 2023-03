Cargar el reproductor de audio

Franco Morbidelli se proclamó campeón de mundo de Moto2 en 2017 logrando ocho victorias y doce podios, lo que le valió para dar el salto a la clase reina con el equipo Marc VDS el curso siguiente. Tras un año con una Honda que no daba la talla para MotoGP, en 2019 el italiano llegó al equipo satélite de Yamaha, junto a Fabio Quartararo. Tras un año complicado junto al francés, en 2020 el romano explotó con tres victorias y cinco podios, luchando por el título hasta las últimas carreras y consiguiendo el subcampeonato del mundo.

Una lesión en la rodilla en 2021 cortó la progresión de Morbidelli, que tras una larga ausencia regresó al paddock convertido en piloto oficial Yamaha sustituyendo a Maverick Viñales, despedido del equipo oficial de Iwata.

Desde su llegada al garaje de fábrica, Morbidelli ha 'desaparecido' completamente, nada se sabe de aquel piloto que apuntaba al máximo y que ganaba carreras, hasta el punto de que a día de hoy ya nadie duda de que su posición está en peligro, incluso antes de acabar la presente temporada.

Si hay alguien que conoce bien a Morbidelli eses no es otro que Uccio Salucci, director de VR46 y mano derecha de Valentino Rossi, con el que Motorsport.com mantuvo una entrevista el pasado fin de semana en Portimao.

¿Qué le pasa a Morbidelli?, es la pregunta que se hace todo el mundo en el paddock.

"No lo sé, la verdad. Si te soy sincero no puedo contestar a tu pregunta", admite Salucci.

Si bien es cierto que al primer piloto que, de alguna manera, apadrino Valentino en el paddock del Mundial fue el tristemente fallecido Marco Simoncelli, el nacimiento de la VR46 Riders Academy fue posterior, y el primer 'alumno' de la academia del #46 fue, precisamente, Morbidelli, cuyo padre era amigo desde muchos años atrás de Graziano, padre de Rossi, para quien el corredor romano siempre ha sido especial.

"Te voy a decir una cosa", enfatiza Uccio. "La Academy y 'Vale’ personalmente, se centra ahora mismo un 60% en Franco Morbidelli y un 40% en el resto de pilotos, estamos trabajando mucho con él. No es fácil, pero no soy capaz de responder a tu pregunta de qué le pasa, no es solo una cosa, son muchas cosas pequeñas que se juntan y que no somos capaces de entender", argumenta.

"Esperamos que este año pueda ser competitivo. Pero ahora, por desgracia, no puedo darte una respuesta".

Morbidelli tiene contrato con Yamaha hasta final de la presente temporada, y precisamente es VR46 quien gestiona al corredor y debe negociar su futuro, ya sea en este mismo equipo u otro diferente, unas negociaciones que ni se han planteado por el momento.

En Yamaha siguen de cerca la evolución del piloto español, ahora en Moto2, Alonso López, que sería, sobre el papel, una opción para 2024, aunque a día de hoy ya nadie descarta que si no llega una reacción de Morbidelli en las primeras carreras del curso Yamaha pueda tomar decisiones drásticas.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 1 / 7 Foto de: MotoGP Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 2 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 3 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing 4 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT 5 / 7 Foto de: Petronas Yamaha SRT Motor Ranch VR 46 Carrera 100 km de los campeones 6 / 7 Uccio Salucci 7 / 7 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images