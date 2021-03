Rossi: “Con la COVID-19 comprendí lo que es la soledad"

La temporada 2021 de MotoGP será de grandes cambios para Valentino Rossi, quien ahora competirá con un nuevo equipo bajo los colores de Petronas, después de terminar su etapa con la estructura oficial de Yamaha.

El nueve veces campeón del mundo estará equipado con una M1 oficial, con la que tiene ambiciones importantes desde el inicio de temporada este fin de semana en Qatar.

En una entrevista con el diario La Repubblica, Rossi reveló que todavía se siente joven, a pesar de sus 42 años, y que no ha perdido el espíritu de lucha que siempre le ha distinguido, afirmando que quiere correr más allá de 2021, si esta temporada resulta ser positiva.

“Oficialmente, el contrato es por un año, pero mi objetivo es correr dos más. Dependerá de cómo vayan las cosas en 2021; si me divierto, si lucho por ganar o por el podio, si concluyo dentro de los cinco primeros, entonces seguiré. De lo contrario, ya no valdría la pena arriesgar tanto", afirma.

Para este año, Rossi correrá junto a algunos de sus “alumnos”, primero compartiendo el garaje con Franco Morbidelli, que creció en su Academia, mientras que su hermano Luca Marini también debutará en la categoría reina.

También peleará en la pista con Francesco Bagnaia, ascendido a la escudería oficial Ducati: “Estoy con Franky, luego con Luca, mi hermano. Y Pecco, uno de mis 'alumnos'. Es demasiado divertido, es como ir a jugar al fútbol con los amigos, solo que corremos en la pista”.

Rossi llega motivado al inicio de la nueva temporada a pesar de hacerlo en un equipo satélite, pero está dispuesto a luchar por lo que cree que se merece.

“Yamaha eligió Viñales y Quartararo para el equipo de fábrica y los entiendo. Pero fui allí y pedí que no me dejaran sentado. No me pudieron decir que no y aquí estoy con Petronas”.

Desde Petronas, Valentino vuelve a empezar con las ganas de recuperar hasta las oportunidades perdidas el año pasado tras haber dado positivo por COVID19. En la misma entrevista, el múltiple campeón italiano habló de la enfermedad, la cual superó sin consecuencias.

“El domingo en Le Mans volví a Tavullia y fui a comer pizza. Vi a un chico de Milán que conozco desde hace mucho tiempo y estaba feliz porque acababa de recibir el resultado negativo de su prueba por COVID. Ni siquiera sé si lo abracé o si solo le di la mano. Pero dos días después me llamó para decirme que tenía fiebre. Dos días más tarde me desperté con un terrible dolor de espalda y fiebre alta", recuerda.

“No tenía miedo. Respiraba bastante bien. Mi madre estaba asustada, pero fuimos muy cuidadosos. Ella me dejaba comida y se iba, pero luego ella también se contagió. Fue duro porque estaba aislado de todo. Yo, que siempre ha sido una fiesta porque todos los que conozco me sonríen y parezco traer alegría, pero ahora me sentía como una plaga. Comprendí lo que era la soledad, nunca me había pasado algo así".

Su paso por la enfermedad tuvo poco que ver con la terrible experiencia que se vivió con Fausto Gresini, fallecido hace menos de un mes por las complicaciones que le provocó el nuevo coronavirus, una pérdida que Rossi lamenta.

“Es un dolor. En todos los entornos laborales alguien ha perdido a un ser querido", añade.

En MotoGP, sin embargo, están trabajando para reducir el número de contagios y gracias al apoyo de Qatar contarán con la vacuna para todo el paddock del mundial, un gesto que el italiano agradece.

“Somos unos privilegiados. No sentí nada con la primera dosis de Pfizer, me pondré la segunda en Doha después de la segunda carrera, a principios de abril. Dicen que para los que se han infectado puede haber alguna pequeña reacción, pero no me importa, es demasiado importante”, concluyó.

Más fotos de Valentino Rossi con su nuevos colores del Petronas Yamaha

