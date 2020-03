Los 10 grandes premios que más marcaron la carrera de Valentino Rossi

GP Sudáfrica 2004 (MotoGP) 1 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La victoria más especial a ojos de Rossi. Allí nació el "mito" Valentino Rossi tras aceptar el desafío de Yamaha y triunfar. Tres veces campeón del mundo de 500cc/MotoGP, abandonó la Honda con la que había dominado para irse a un equipo mucho menos competitivo. Contra todo pronóstico, tuvo éxito de inmediato. "Dejé la Honda, que entonces era la moto superior a todas las demás, mucho más que hoy, hasta el punto que se dijo que si no tuviera una Honda no podría ganar. Y yo Fui a Yamaha, que estaba en problemas en ese momento. Cuando lo pienso hoy, estaba realmente loco, un idiota! No fue muy inteligente", reconoció recientemente en La Gazzetta dello Sport al enumerar los 10 momentos más significativos de su carrera. Una elección descabellada, tal vez, pero coronada con éxito. Tanto que no se arrepiente y recuerda con nostalgia. "Pienso en ello a menudo, lo mejor fue la primera victoria con Yamaha, porque fue un momento especial y nadie lo esperaba, francamente. Fue un gran desafío, una elección muy valiente y fue lo más destacado de mi carrera hasta entonces".

GP de Estados Unidos 2008 (MotoGP) 2 / 10 Foto de: Yamaha Motor Racing El contexto es muy importante en la segunda victoria elegida de Valentino Rossi en su top 10 personal. Después de ganar cinco títulos seguidos en la categoría reina, en 2006 y 2007 se encontró a alguien más fuerte que él. En 2008 Rossi reverdeció laureles, especialmente a partir al duelo que ganó frente Stoner en Laguna Seca, con un adelantamiento en el sacacorchos que ha pasado a la historia. "En 2007 vino quien debía reemplazarme, Casey Stoner, el nuevo Valentino Rossi, que me ganó con la Ducati", dice."Pero luego hice otra apuesta, decirle a Yamaha: 'Si me das los Bridgestones también, le ganaré aunque sea más joven'. Laguna Seca fue mi revancha con Stoner, la carrera que me permitió ganar el campeonato".

GP de Cataluña 2009 (MotoGP) 3 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Barcelona 2009 fue una de las carreras más memorables, una nueva muestra de venganza contra quienes quisieron enterrar antes de tiempo al #46. Después de Casey Stoner, Jorge Lorenzo fue señalado como su heredero, pero Valentino Rossi no pensaba igual. "Fue una pelea a cuchillo con Lorenzo durante todo el fin de semana, con un adelantamiento en la última curva". ¡Seguramente uno de los adelantamientos más increíbles que hemos visto en MotoGP!

GP de Gran Bretaña 2000 (500cc) 4 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Después de cuatro temporadas en las categorías inferiores en las que consiguió un título en cada una de ellas, Rossi cumplió el sueño de subir a 500cc en 2000. "Las 500cc eran las motos de los grandes pilotos. Schwantz, Doohan, Spencer y Rainey eran top. Y mi primera victoria, en Donington 2000, la pongo en cuarto lugar. La conseguí en mojado, donde no era no muy fuerte ", explica el que fuera ganador tras una pelea a tres bandas contra Kenny Roberts Jr. y Jeremy McWilliams.

GP de la República Checa 2001 (500cc) 5 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images La carrera de Valentino Rossi ha estado marcada por grandes duelos, que a menudo le espolearon. Antes de Stoner o Lorenzo, Rossi cita a Max Biaggi como su primer "gran enemigo". "Biaggi estaba realmente en racha, ganó en Sachsenring y Brno era su pista. Pero logré vencerle", explica Rossi. Después de pasar Roberts Jr, Biaggi parecía ir directo hacia la victoria, a ritmo récord... hasta que sucumbió a la presión ejercida por su compatriota y se cayó.

GP de Holanda 2013 (MotoGP) 6 / 10 Foto de: Yamaha MotoGP Tras su fallido paso por Ducati, en 2013 volvió a Yamaha. En Assen volvía a ganar más de dos años después. "Mi última victoria se remontaba a Sepang 2010, donde Lorenzo ganó el título. Habían pasado dos años y medio", recuerda. Sería su única victoria ese año, pero seguramente abrió una nueva fase que le llevaría a luchar por el título nuevamente en 2015.

GP de la República Checa 1997 (125cc) 7 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images En el top 10 particular de Rossi, esta es la única carrera que no ganó, pero el éxito no fue menos importante. Antes de convertirse en el hombre con nueve títulos, hubo una primera vez. Rossi consiguió su primera corona en Brno cuando tenía 18 años, en su segunda temporada en el Mundial. Al manillar de una Aprilia oficial, dominó el campeonato de 125cc hasta el punto de que con un tercer puesto, tras una carrera difícil, fue suficiente para proclamarse campeón a finales de agosto.

GP de la República Checa 1996 (125cc) 8 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Precisamente un año antes, en ese mismo escenario, Rossi consiguió su primera victoria. Se tuvo que imponer al veterano Jorge Aspar Martínez, conocido como el rey de las frenadas, y lo hizo dándole su propia medicina. "Nunca olvidas tu primera victoria", admite el piloto de Tavullia. "Era rápido, pero ganar es diferente, es algo que te hace darte cuenta de que puedes hacerlo".

GP de Australia 2001 (500cc) 9 / 10 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Después de la primera victoria y el primer título, la primera corona en la categoría reina también ocupa un lugar especial en el corazón del piloto italiano. Reconocido admirador de las 500cc, ganó la última temporada, igualando a Mike Hailwood y Phil Read al coronarse en tres categorías. Y para terminar de adornarlo, lo hizo ganando una carrera particularmente disputada por 0.013 segundos frente a Max Biaggi.