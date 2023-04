Marco Beltrami, compositor del tema de MotoGP y creador de bandas sonoras de películas como 'Scream', 'Yo Robot', 'El tren de las 3:10 a Yuma', 'Terminator 3', 'Lobezno', 'En tierra hostil' o 'Le Mans 66', desgrana en este charla con Motorsport.com qué le movió a ponerle música a su gran pasión, el motociclismo.

Nacido en New York (1966), Beltrami comenzó a amar el motociclismo a raíz de la prohibición de ir en moto que le impusieron sus padres cuando era adolescente. "No me dejaban llevar moto", revela el compositor, californiano asimilado por su trabajo en Hollywood, que se obliga a romper su agenda de ensayos en el estudio de cuando en cuando para conseguir su dosis de adrenalina. "En cuanto puedo me escapo con mi hijo", reconoce. "Vamos a hacer supermotard a Willow Springs", una pista a unos 130 kilómetros al norte de Los Angeles donde se exprime con un Ducati al tiempo que suelta estrés y alimenta su inspiración.

De ese ardor surgió un irrefrenable deseo de ponerle melodía al deporte que lo enganchó hace ya un par de décadas. "Para mí, MotoGP es el deporte más alucinante así que no lo dudé. Tenía ideas y pensé: 'OK voy a acercarme a ellos'. Así que escribí a Dorna y les propuse una idea. Quedaron entusiasmados", recuerda Beltrami, que en pocas semanas tenía completada su obra (tema principal, música de fondo y otra para el podio). Al igual que la Fórmula 1 había renovado su puesta en escena con otro tema musical en 2022 de la mano del compositor estadounidense Brian Tyler, MotoGP tenía lista su música con estándares de Hollywood.

"No fue difícil componer este tema porque tenía mucha inspiración con las motos. Este deporte ya forma parte de mí", comenta el músico, que califica a los pilotos de MotoGP como "tipos increíbles. Para mí son superhéroes y merecían tener una especie de banda sonora, una música que cuando la gente la escuche, les haga imaginar todo lo increíble que hay detrás". Para vertebrar la melodía necesito interpretar lo épico de un deporte extremo, "de ciencia ficción", ese género de fantasía adorado por Beltrami junto a los deportes de motor. De hecho, el músico también compuso la banda sonora de 'Le Mans ’66 - Ford vs Ferrari', junto a Buck Sanders.

El tema de MotoGP tenía que ser heroico, porque "éste es un espectáculo puro. En el cine hay que crear el drama de manera artificial. Aquí, en cambio, el drama es real. Estos tipos son realmente héroes vivientes. No son actores, no pretenden ser otros, son personajes reales. Es visceral y extremadamente emocionante". Y para estar a la altura de estos superhéroes tiró de Beethoven, metió instrumentos de metal como trompetas y hasta el sonido en segundo plano de un cronómetro que marca el pulso de la música a modo de metrónomo motociclista.

Beltrami, estudiante de música en Yale, amante de Bach y alumno aventajado de Jerry Goldsmith, luce más de 50 bandas sonoras en sus libretos y un par de nominaciones a los Oscar con 'Tren de las 3.10 a Yuma' y 'En tierra hostil'. Y es otro de los personajes cinematográficos embelesados por el motociclismo, hasta el que se han acercado en los últimos años personajes como Brad Pitt, Keanu Reeves, Orlando Bloom, Ewan McGregor o, en tiempos pretéritos, un icono como Steve McQueen.

Su afición es tanta que hace unos días, en Austin, camuflado bajo una gorra de MotoGP, decidió saltarse uno de sus estrenos. "No debería contar esto, pero hice la música para 'Reinfield', que se estrenaba el mismo fin de semana del GP de las Américas", cuenta y se ríe a carcajadas. Elocuente ausencia para un tipo que descubrió MotoGP a través de Valentino Rossi. "Él fue probablemente el que me enganchó a MotoGP. Era muy divertido de ver, una estrella del entretenimiento. Luego, aquellas batallas con Casey Stoner, Nicky Hayden o Jorge Lorenzo… Era muy excitante. Valentino cambió el mundo de las carreras, totalmente. Y después llegaron Lorenzo, Dani Pedrosa, Marc Márquez…”, explica.

¿Y qué música le pondría a cada piloto? "No me lo había planteado nunca, pero sería bonito hacer algo. Es interesante porque cada carácter lleva asociado un instrumento o una musicalidad", responde, mirando al futuro. Aunque se atreve a esbozar unos perfiles. "Rossi es definitivamente una estrella de rock, con una mezcla de fanfarronería y diversión. Una persona que siempre disfruta de la vida. Más que un instrumento, Valentino sería una melodía", dice. ¿Una banda sonora? "Sí, podría ser en sí mismo la banda sonora de MotoGP. Es interesante [risas]".

¿Y Márquez? “Con Marc siento que podría ser como una guitarra, tocada de forma muy agresiva y energética porque él es todo energía. Imagino a Marc también como un tipo sacado del western, un sheriff, por ejemplo", resalta. A Pecco Bagnaia lo ve como alguien "cerebral, siento que está como muy concentrado siempre. Un tipo elegante, distinguido… Algo como clásico", y a Fabio Quartararo, "alguien muy emocional con altos y bajos, que sería interesante plasmar en una melodía".