Valentino Rossi: "Bagnaia lo tiene muy de cara, pero aún debe cerrarlo"

Hasta este fin de semana, Valentino Rossi solo hizo una aparición en el paddock de MotoGP tras su retirada el pasado año en Valencia. Fue en la carrera de casa, el Gran Premio de Italia, celebrado el pasado mes de mayo en Mugello. Seis meses después, el astro italiano ha vuelto, de nuevo a Cheste, para acompañar al equipo del que es propietario, el VR46, en la última carrera de su primera temporada en la clase reina y, sobre todo, para estar al lado de uno de los alumnos más aventajados de su Academy, Pecco Bagnaia, que este domingo podría convertirse en el primer italiano que gana MotoGP desde 2009, cuando precisamente ganó su novena corona mundial el #46.

"Es agradable volver, también porque Valencia es una pista muy importante para todos los corredores de motos por muchas razones. El año pasado fue bonito, fue un fin de semana que me aterrorizó porque era el último como piloto. Siempre me aterró lo que podía pasar, de hecho siempre pensé que no vendría, que desaparecería el martes o el miércoles. En cambio, fue bueno, me divertí, incluso fui rápido", recordó Rossi en una entrevista con la televisión italiana Sky.

Bagnaia, líder del Mundial con 23 puntos, lo 'tiene hecho’, pero deberá gestionar la presión en esta última carrera. Pecco siempre ha mantenido que los consejos de Rossi le han ayudado mucho.

"Sobre el papel es una situación muy favorable para Pecco, porque sólo hay una posibilidad de perder, que haga un cero y Quartararo gane la carrera. Pero es la última carrera y es difícil, incluso si tienes una ventaja de 23 puntos, porque todavía debes correrla. He hablado con Bagnaia, siempre hablamos bastante. Traté de entender cómo está psicológicamente, pero me dijo que todo está bien, también me dijo que duerme pero eso es imposible. Las noches antes de decidir un Mundial te cuesta mucho conciliar el sueño, duermes 2 o 3 horas", dijo por propia experiencia.

Tanto el viernes como este sábado, sobre la pista de Cheste se ha visto a un Bagnaia un poco impreciso, incluso nervioso.

"Está un poco rígido, no es el Pecco de siempre, no está delante. Pero no necesitamos a Bagnaia delante, si termina octavo está bien. Sin embargo, lo veo en una situación un poco difícil y es normal, es algo humano, es imposible que no sea así. Lo correcto es admitirlo y tratar de hacerlo lo mejor posible", apuntó.

Lo que más ha impactado de Bagnaia, sin duda, es la gran remontada desde Assen.

"Tengo que decir que Pecco nunca se rindió. Estar a 91 puntos del líder era una gran desventaja, pero no era real porque había cometido errores y había tenido mala suerte. Tanto él, como su forma de pilotar, como su moto fueron siempre muy competitivos. El campeonato fue largo y siempre creí en él. La remontada es histórica, pero luego sólo se recuerda quién gana".

Aunque Rossi siempre primó divertirse sobre la moto para ser competitivo, admite que este tipo de carreras no son para nada así.

"Te diviertes si va bien, todo depende de cómo te encuentres en ese momento con la moto y los neumáticos, si tienes la situación controlada que te permite subir al podio o ganar, ahí sí que te diviertes. Antes de eso, la palabra diversión no es la adecuada".

También le preguntaron a Valentino por Fabio Quartararo, campeón el año pasado con Yamaha, su marca de siempre.

"Fabio está en mejores condiciones porque no tiene nada que perder, pero me gustaría estar más en la posición de Bagnaia que en la de Quartararo, porque sólo le vale ganar. En mi opinión, también podría ganar, así que Pecco tiene que estar preparado para ese escenario. Tiene que estar preparado para terminar más arriba del 14º".

Una situación, la de no salir a ganar, pero tratar de no acabar fuera de los puntos, complicada de gestionar.

"Es un gran problema, porque tienes que intentar llegar lo más adelante posible sin pasarte. Pero al mismo tiempo no puedes ir muy despacio porque entonces nada funciona, empiezas a cometer errores, y además estás en la pista con otros pilotos. No es fácil".

Tras muchos años de trabajo en el Rancho y con la Academia, se empiezan a ver los frutos luchando por lo máximo y con un equipo, el VR46, haciendo resultados.

"Estamos muy contentos de cómo ha ido el equipo, porque de todos modos era el primer año. Tanto Marini como Bezzecchi hicieron grandes carreras. El equipo siempre ha sido competitivo. Hemos tenido la posibilidad de ganar el título por primera vez con Morbidelli (en 2020) y ahora con Bagnaia, ganamos Moto2 pero nunca MotoGP, donde conseguimos dos segundos puestos. Mañana también es un día importante para nosotros", admitió Vale.

Rossi, que llegó a la clase reina con Honda, fue, sin embargo, un piloto asociado siempre a Yamaha, pese a estar también dos años con Ducati.

"La Yamaha siempre se centra en el equilibrio, pero ahora la diferencia de motor respecto a la Ducati es bastante importante. Pero, tengo que decirlo, Ducati en los últimos años ha puesto en apuros a todos, no solo a Yamaha, todos los fabricantes japoneses están en apuros porque Ducati ha puesto una marcha más, ya desde 2016, pero en los dos últimos años ha dado un paso más: una forma agresiva de trabajar, muchas motos en pista, los datos de todos. Las marcas japonesas tendrán que decidir, porque el juego ha cambiado un poco: necesitan más dinero, más recursos. Tienen que entender que para ganar deben hacer más", advirtió.

También le preguntaron a Rossi por el poleman del fin de semana, Jorge Martín.

"Me gusta mucho, tiene un gran talento en la vuelta seca y de momento es el único junto a Bagnaia y Quartararo, y no es casualidad. Ahora tiene que mejorar en carrera, pero sigue siendo muy fuerte", piropeó el español.

También habló de Enea Bastianini y el gran año de Aprilia, dos de las sorpresas del curso.

"En mi opinión Bastianini fue más sorprendente porque ganó cuatro carreras y lideró el campeonato del mundo. Sin embargo, Aprilia también fue una gran sorpresa porque hicieron un gran trabajo, la moto es muy fuerte y me sorprendió ver a Aleix Espargaró tan adelante. Tanto él como la Aprilia han estado geniales", dijo.

Por último, un año después de su retirada, le pidieron a Valentino si echaba de menos MotoGP.

"Por un lado no, porque mi carrera fue muy larga, lo intenté hasta el final y lo dejé, quizás, un poco tarde, pero no me importa. Hay veces que lo echo de menos, es normal, pero incluso las carreras (de coches) me ayudan mucho a tener las mismas sensaciones y es bonito. Necesitaba tener más tiempo libre, hacer 10-12 carreras al año en lugar de 23. Hoy en día ser piloto de MotoGP es algo total, porque implica trabajar todo el año. Es una coa que ha cambiado mucho. Recuerdo que antes pasaban meses, desde la última carrera del año, hasta la primera del siguiente, que podías hacer lo que quisieras. Ahora eso es difícil", zanjó il Dottore.

