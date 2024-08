Rossi atiza a Ducati por decantarse por Márquez: "Es normal que los pilotos se sientan traicionados"

Si tenemos en cuenta el historial de desavenencias entre el italiano y el catalán, es comprensible que Il Dottore se haya posicionado indudablemente junto al sector de opinión más crítico con el desembarco del #93 al taller de fábrica de Ducati. Según Valentino Rossi, que Ducati se decantara finalmente por Marc Márquez en vez de por Jorge Martín, es el detonante que llevó a Pramac a no prolongar su vínculo con la compañía de Borgo Panigale como suministrador de motos. Y no solo eso, sino también a la desarticulación de la pirámide que se había instaurado y que llevaba a los pilotos de la marca a pasar por unas fases muy marcadas, en su camino hasta la formación oficial.

En una entrevista concedida hace unas semanas a 'L’Équipe' y cuyas declaraciones han recogido diversos medios en las últimas horas, Rossi se despachaba a gusto con los responsables de planificar el futuro del constructor, a quienes acusa de no medir las consecuencias que puede tener su elección, mientras defendía las credenciales demostradas por Pecco Bagnaia, su pupilo en la Academy.

"No he terminado de entenderlo. Todo parecía hecho para el fichaje de Jorge Martín", declara el #46. "Ducati tenía en marcha un sistema interesante, con una pirámide que permitía progresar a los jóvenes. Así se subió a Pecco, y tanto Martín como Marco Bezzechi también lo esperaban. Y, de repente, Ducati decide meter a Marc", añade.

"Es normal que [los pilotos] se sientan traicionados. De un momento para otro ya no cuentan, así que no me extraña que consideren que la elección de Márquez es una broma", reflexiona el de Tavullia, que ve la maniobra como un mal negocio para el fabricante de las motos rojas, sobre todo en lo relativo a su estabilidad que había conseguido.

"La consecuencia de eso [el fichaje de Márquez] es la ruptura de la alianza con Pramac", argumentó, en referencia al contrato de más de un lustro firmado por la escudería de Paolo Campinoti y Yamaha, que de esta forma recupera su equipo satélite.

Preguntado por el efecto que podrá tener en Bagnaia la llegada del corredor de Cervera (Lleida), Rossi ve a su colega sobradamente preparado para hacer frente a ese reto que se le presenta. "Pecco está listo. Está marcando la diferencia y ha conseguido subir el listón. Es dos veces campeón del mundo y está luchando por el tercer título, pero, a mi modo de ver las cosas no necesitaba tener a Marc en el box para demostrar que es el número 1", zanja el multicampeón.